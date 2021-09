Füssen bietet, worauf die Wagner-Welt wartet

Im Festspielhaus Neuschwanstein erwacht die werkgetreue Welser Inszenierung von "Tristan und Isolde" zu neuem Leben, mit Lothar Zagrosek am Dirigentenpult

26.09.2021 | Stand: 10:47 Uhr

Erst grätscht eine Pandemie dazwischen, dann werden mehrere Wechsel in der Besetzung nötig, und schließlich hält auch noch der polnische Zoll den Bus mit dem ukrainischen Orchester stundenlang auf. Alles kein Grund zur Beunruhigung. Für Lothar Zagrosek schon gar nicht. Der 78-Jährige, der schon zu Schulzeiten als Solist der Regensburger Domspatzen auftrat, viele renommierte Orchester leitete und neun Jahre Generalmusikdirektor der Württembergischen Staatsoper in Stuttgart war, genießt es ohnehin, ohne Festverpflichtung selbst aussuchen zu können, was er gerne macht. Das Kyiv Symphony Orchetra bei den kommende Woche beginnenden Musikfestspielen Königswinkel im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen bei Richard Wagners „Tristan und Isolde“ dirigieren zum Beispiel. Obwohl er zuvor weder in dem Haus am Forggensee noch im Königsschloss gegenüber war, noch je mit den Kiewern zusammengearbeitet hat.

Bei "Tristan" biss er an

„Ich habe schon bei ,Tristan’ angebissen“, erinnert er sich an seinen ersten Besuch in Füssen im vergangenen Jahr, als er den Schlossblick vom Festspielhaus über den Forggensee als Erscheinung erlebte. „Und osteuropäische Orchester sind oft besser als ihr Ruf“, hat er gelernt. Sie hätten oft nur nicht die besten Instrumente zur Verfügung. Die Ochsentour, die er bei seiner langen Karriere bewältigen musste, bis er als Dirigent ganz „sein Ding“ machen durfte, hat ihn auf solche Einsätze gut vorbereitet, ist er überzeugt. Im Gegensatz zu manch jüngerem Kollegen, der schnell aufleuchtet, aber wie ein Komet auch wieder schnell verlischt, sagt Zagrosek. Wagner kennt er gut – in Stuttgart hat er 16 Mal den Ring dirigiert – und hält ihn für eine bedeutende Figur der Musikgeschichte, einen Wegbereiter für Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts.

Lothar Zagrosek Bild: Benedikt Siegert

Das mit dem Schlossbesuch sollte sich für ihn auch noch machen lassen. Der steht bereits auf dem Verwöhnprogramm, das Organisator Florian Zwipf-Zaharia den Musikern bietet. Für die Kiewer, die irgendwann wohl doch die Grenzer überzeugen konnten, dass sie ihr Arbeitsmaterial nicht in Polen verhökern wollen, besorgt er zum Beispiel einige neue Instrumente. Musikalisch vorbereitet sind sie ohnehin, erzählt Zagrosek. Vitali Alekseenok, Chefdirigent des Abaco-Orchesters der Universität München, hat das für ihn übernommen und ist auch bei den weiteren Proben seine ukrainische Stimme. Wagners Noten sind bei allen Aufführungen ohnehin heilig – im Gegensatz zur Inszenierung, bei der immer neue Ideen auf die Bühne kommen.

Inszenierung aus Wels

Wie wohltuend für manch Wagnerianer, dass die Opern des Sachsen in Füssen nun wieder so auf die Bühne kommen, wie der sich das einst ausgedacht hatte – und sie 20 Jahre beim Festival in Wels in Oberösterreich zu sehen und hören waren. Von dort holte Organisator Zwipf die Inszenierung nach Füssen. Und siehe da: Obwohl für eine deutlich kleinere Bühne konzipiert, wirken die Kulissen auch im Festspielhaus. Aus der großen, weiten Wagner-Welt, die offensichtlich bis Japan reicht, erfährt der Geschäftsführer der neugegründeten, gemeinnützigen Königswinkel Kultur GmbH ohnehin allein dafür schon großen Zuspruch, die Opern des Meisters 16 Jahre nach dem Aus des Festivals in Wels wieder werkgetreu auf die Bühne zu bringen.

Lothar Zagrosek war die erste Wahl

Auch wenn es auf den ersten Blick anders erscheint: Zagrosek war als Dirigent für Zwipf die erste Wahl. Nur wegen der Absage des Orchesters aus Brünn und der Zusage aus Kiew sollte Oksana Lyniv nach ihrer Bayreuth-Premiere in Füssen ihre Landsleute dirigieren. Ihr reichte aber wegen anderer Verpflichtungen die Zeit zu proben nicht mehr. Dennoch ist sie im Allgäu dabei: Sie dirigiert das Festkonzert.

Und auch in Sachen Pandemie zeichnet sich ein erfreuliches Ende ab: Mit Masken und 3G-Regel dürfen nun doch noch alle Plätze des Festspielhauses besetzt werden. Für alle Veranstaltungen gibt es deshalb noch Eintrittskarten.

Das Programm: