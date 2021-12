Teures Tischtennis-Spiel im Lockdown: Jugendliche aus Füssen müssen 203,50 Euro zahlen

Im März haben sich fünf Jugendliche zum Tischtennis getroffen, das kommt sie jetzt teuer zu stehen. Wie reagieren die Behörden auf die Kritik eines Vaters?

21.12.2021 | Stand: 19:05 Uhr

Sie wollten alles richtig machen – damals, als Mitte März die dritte Welle der Corona-Pandemie über das Land rollte. Bevor sie sich trafen, ließen sich die damals 17-jährigen Luis und Max aus Füssen testen und verabredeten sich im Freien, um jeder Ansteckungsgefahr aus dem Weg zu gehen. Sie spielten Tischtennis, betrieben also kontaktfreien Sport im Freien – das dachten sie zumindest. Auch als sich drei weitere Freunde anschlossen, habe man darauf geachtet, den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten.

So jedenfalls schildert es Luis im Anhörungsbogen zu einem Bußgeldbescheid des Landratsamtes Ostallgäu, der mehr als ein halbes Jahr nach dem Vorfall bei ihm eintraf. Die Polizei hatte wegen des Tischtennisspiels Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen bei der Kreisbehörde erstattet. Man habe keine andere Wahl gehabt, weil die Jugendlichen gegen die damals geltenden Regeln verstoßen hätten, sagt Füssens Polizeichef Edmund Martin. Nach wie vor gingen bei der Polizei viele Hinweise zu Verstößen gegen den Infektionsschutz ein. Ihnen müsse man nachgehen. Bestätige sich der Verdacht, melde man das dem Amt, das den Vorfall weiter prüfe.

Landkreis Ostallgäu hat Bußgeld auf 203,50 Euro reduziert

Die Kreisbehörde hat mittlerweile das geforderte Bußgeld von ursprünglich 250 auf 175 Euro reduziert. Zuzüglich Gebühren und Auslagen sind es aber noch immer 203,50 Euro, die der heute 18-jährige Schüler von seinem Taschengeld berappen soll, wie seine Freunde auch. Daran, dass sie vorsätzlich gegen den Infektionsschutz verstoßen haben, hält das Amt fest: Sie hätten schließlich wissen müssen, dass es bei einem Tischtennis-Rundlauf mit fünf Teilnehmern nicht möglich sei, kontaktfrei zu spielen. Zudem stammten alle aus verschiedenen Hausständen, also aus fünf statt der damals erlaubten zwei.

Dass sie gegen Regeln verstoßen haben, räumen die Beteiligten zwar ein. Das Bußgeld halten sie aber für völlig überzogen. Er hätte sich als Jugendlicher im Sinne der Verhältnismäßigkeit gewünscht, „von der Polizei aufgeklärt und verwarnt zu werden, anstatt sofort eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit ausgesprochen zu bekommen“, schreibt Luis im Anhörungsbogen.

Polizei setzt Corona-Regeln „konsequent um“

Dass es einen Ermessensspielraum bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten habe, räumt das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion ein. Als sich die Freunde zum Tischtennis trafen, habe man aber „gerade die höchsten Infektionszahlen während der dritten Welle der Corona-Pandemie“ gehabt, schreibt ein Sprecher der Behörde. „Außerdem gehen wir in den Fällen, in denen eine Anzeige durch die erfahrenen Kollegen der Polizeidienststellen erfolgt, davon aus, dass diese aufgrund der angetroffenen Umstände auch begründet war.“

Lesen Sie auch

Corona-Regeln Strengere Corona-Kontrollen im Allgäu? Polizei geht eher von Stichproben aus

Solche Umstände gab es im März im Allgäu offenbar oft. So schrieb die Polizei damals eigenen Angaben zufolge in der Region knapp 1400 Anzeigen. Zum Vergleich: Im November waren es nur 187. Die Differenz sei den unterschiedlichen Corona-Vorgaben geschuldet, sagte ein Sprecher auf Anfrage: „Wir setzen gesetzliche Vorgaben konsequent um.“ Das hätten die Beamten auch damals in Füssen getan. Ob das Bußgeld angemessen ist, darüber könnte demnächst ein Gericht entscheiden. Einige Beteiligte wollen juristisch dagegen vorgehen.

Gang an die Öffentlichkeit statt vor Gericht

Luis’ Vater geht dagegen bewusst in die Öffentlichkeit. Er wolle die Behörden dafür sensibilisieren, bei solchen Verfahren die Verhältnismäßigkeit zu beachten, sagt der 51-jährige. Es gebe schließlich Menschen in sozial schwierigeren Verhältnissen, denen ein so hohes Bußgeld Probleme bereite. Er hätte sich gewünscht, dass der Bearbeiter im Gesundheitsamt das Verfahren einstellt, zumal aus heutiger Sicht vieles anders aussehe.

Inzwischen wisse man, dass Sport im Freien kein Infektionsrisiko darstelle und die Inzidenzen hätten ganz andere Werte erreicht. Wenn man dann noch höre, dass die Landratsämter bei der Kontaktverfolgung nicht mehr nachkämen, wäre das Gesundheitsamt doch besser damit beschäftigt, sagt der Vater.

Lesen Sie auch: Landratsamt fordert Bußgeld ein - wie viele Corona-Schulschwänzer gibt es im Oberallgäu?