An diesen Allgäuer Straßen müssen dringend Radwege her

Das Allgäu ist eine der beliebtesten Radreise-Regionen Deutschlands. Um das sagen zu können, reicht ein Blick auf die vollen Radwege und auf die Straßen. Aber auch eine Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hatte das kürzlich bestätigt.

Um den Massen an Radtouristen Herr zu werden, bedarf es eines guten Radwegenetzes. Ob es das so im Allgäu gibt, fragten wir unsere Leserinnen und Leser jüngst in einer Umfrage auf unserer Website. Außerdem befragten wir unsere Facebook-Follower, wo im Allgäu dringend Nachholbedarf in puncto Radwegen herrscht.

Radwege-Netz im Allgäu: So zufrieden sind unsere Leserinnen und Leser mit dem Angebot

Die Umfrage ergab ein recht deutliches Ergebnis. Voraus sei gesagt, dass dieses nicht repräsentativ ist. Die Frage lautete: "Wie zufrieden sind Sie mit dem Radwegeangebot im Allgäu?" 225 Leserinnen und Leser stimmten ab. Nur 42 von ihnen, also rund 19 Prozent der Teilnehmer, klickten die Antwort "Ich bin sehr zufrieden" an.

Die große Mehrheit, etwa 49 Prozent, ist der Meinung, dass das Netz an der ein oder anderen Stelle zu Wünschen übrig lässt. Im Großen und Ganzen sei es jedoch "ok". Rund 32 Prozent hingegen sieht akuten Handlungsbedarf. Sie klickten die Antwort "Ich bin sehr unzufrieden" an.

Fahrrad fahren im Allgäu: Hier fehlen noch Radwege

Ein ähnliches Stimmungsbild gab die Umfrage unserer Redaktion unter unseren Facebook-Followern ab. Auf die Frage, wo im Allgäu noch Radwege fehlen, gab es zahlreiche Rückmeldungen. Einige Antworten stießen unter den Usern auf große Zustimmung.

So etwa die Hinweise der Facebook-Userinnen Andrina Elemenope und Tanja Dangelmaier, dass zwischen Wiggensbach und Kempten Nord dringend ein Radweg her müsse. Acht und neun Likes bekamen ihre Kommentare. Sie sind also bei Weitem nicht die Einzigen, die sich entlang der Wiggensbacher Straße einen Radweg wünschen.

Dringenden Handlungsbedarf sieht User Alex Hess entlang der Straße von Dietmannsried bis nach Heising. 14 Likes erhielt sein Kommentar - die Zustimmung ist groß.

Gleich vier Facebook-User kommentierten, dass zwischen Immenstadt und Missen ein Radweg notwendig sei. "Unbedingt Immenstadt - Missen" schreibt beispielsweise Userin Sabine Schwarz. Und Petra Rudhard schreibt: "Missen nach Immenstadt, sehr gefährlich auf der Straße." Mit insgesamt elf Likes machten weitere Facebook-User ihre Zustimmung kund.

Facebook-User fordert Radweg zwischen Ottobeuren und Markt Rettenbach

Weitere Vorschläge für neue Radwege gab es unter anderem für die Straßen zwischen Buchenberg und Wengen, der B310-Abzweigung nach Jungholz und Oberjoch, Marktoberdorf und Ruderatshofen, Börwang und Obergünzburg oder zwischen Wolfertschwenden und Woringen.

Mächtig Luft machte seinem Ärger Facebook-User Rose N Rot: "Zwischen Ottobeuren und Markt Rettenbach! Seit 100 Jahren wird geredet und NICHTS getan. Sehr, sehr schwache Leistung beider Gemeinden." Zwei weitere User gaben seinem Kommentar einen Like.

Neues Radgesetz in Bayern: 1500 Kilometer neue Radwege im Freistaat

Verbesserung des Radwegenetzes im Allgäu könnte womöglich das neue Radgesetz mit sich bringen, das der Landtag vor wenigen Wochen beschloss. Demnach sollen im Freistaat bis 2030 insgesamt 1500 Kilometer neuer Radwege entstehen.

