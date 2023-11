Führerschein um jeden Preis? Auch im Allgäu gibt es Schummler bei der Theorieprüfung

Betrugsfälle in Führerschein-Prüfungen erreichen bundesweit ein Rekordniveau. Auch im Allgäu gibt es immer wieder Fälle. Welche Tricks sind am beliebtesten?

01.11.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Die Szene erinnert an einen James-Bond-Film. Ein junger Mann setzt sich „total verkabelt“, wie es die Polizei später nennen wird, in einen Prüfungsraum. Er hat einen Verstärker im Ohr und verfügt über eine kaum sichtbare Knopfkamera. Mit ihr will er Daten filmen und versenden. An einem anderen Ort sollen sie live von einem Komplizen gesichtet und „entschlüsselt“ werden. Die Antworten flüstert ihm der Komplize dann ins Ohr. Den ganzen technischen Aufwand betreibt der junge Mann einzig und allein, um die theoretische Führerscheinprüfung zu bestehen. Dieser Fall ereignete sich im Jahr 2021 in Lindau.

