Falsches Masken-Attest bringt Unterallgäuer vor Gericht

Ein 49-Jähriger zeigte auf einer "Querdenker"-Demo in Kempten einem Polizisten ein falsches Masken-Attest. Gegen den Strafbefehl dafür legt er Einspruch ein.

26.05.2021 | Stand: 18:09 Uhr

Ein Vorfall am Rande einer Demonstration der „Querdenker“ gegen die Corona-Vorschriften in Kempten hat jetzt vor dem dortigen Amtsgericht ein juristisches Nachspiel. Auf der Anklagebank sitzt ein 49-jähriger Unterallgäuer. Er hatte am 19. Dezember vergangenen Jahres in Kempten an der Demo teilgenommen, wobei er nach eigenen Angaben auch den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz trug. Als sich die Kundgebung am Nachmittag auflöste und Teilnehmer den Veranstaltungsort verließen, wurde er von Polizisten angesprochen, weil er keinen Mund-Nasen-Schutz mehr trug.