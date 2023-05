Familie aus Memmingen fördert Riesen-Klaviertalent aus der Ukraine

Mariia Lychana (18) floh aus Charkiw und kam in Memmingen unter. Sie spielt so gut, dass sie beim Bundesentscheid „Jugend musiziert“ teilnehmen darf.

Von Harald Holstein

18.05.2023 | Stand: 17:39 Uhr

Vor einem Jahr brach Mariia Lychana fluchtartig von der ukrainischen Großstadt Charkiw aus nach Westen ins Ungewisse auf. Inzwischen hat die 18-Jährige in Memmingen eine zweite Heimat gefunden. Dass sie beim Musiker-Ehepaar Brennich untergekommen ist, ist Zufall und gleichzeitig ein großer Glücksfall. Mariia gilt als Riesentalent auf dem Klavier. Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ hat sie in der Kategorie „Solowertung Klavier“ inzwischen Erste Preise beim Regionalentscheid und beim bayerischen Landesentscheid gewonnen. Neulich hat sie beim „Wettbewerb der musizierenden Jugend“ in Mindelheim ebenfalls einen Ersten Preis erhalten. Das Klavierspielen, das sie seit neun Jahren lernt, gibt ihr Halt und Perspektive.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.