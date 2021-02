Tolle Leser-Fotos! So schön feierten die Allgäuer vor Corona Fasching

Das Faschings-Wochenende läutet für viele Allgäuer vier Tage Ausnahmezustand ein. Zumindest in "normalen Zeiten". Unsere Leser zeigen ihre Erinnerungs-Bilder.

13.02.2021 | Stand: 09:46 Uhr

Viele Allgäuer werden wehmütig zurückdenken: Wie war das doch, als man die Faschings-Umzüge und -Bälle in der Region im Faschings-Kalender angekreuzt hat, um möglichst nichts zu verpassen. Vom Weiberfaschings-Donnerstag bis zur letzten Minute vor Aschermittwoch herrschte in den Faschings-Hochburgen in der Region das närrische Treiben.

Fasching 2021 - die schönsten Bilder aus den Jahren zuvor

Dieses Jahr fällt der schöne Narrenstress leider wegen der Corona-Pandemie aus. Kein Grund, schlecht gelaunt daheim rumzusitzen. Unsere Leser haben uns ihre Faschingsfotos aus der Zeit vor Corona geschickt. Eine Auswahl finden Sie in unseren Bilder-Galerien.

Bilderstrecke

Zum Faschings-Wochenende: Bilder aus der Zeit vor Corona

1 von 8 Elsbeth Krause verkleidete sich 2016 für den Faschingsumzug in Kempten als Wasserelfe. Bild: Elsbeth Krause Elsbeth Krause verkleidete sich 2016 für den Faschingsumzug in Kempten als Wasserelfe. Bild: Elsbeth Krause 2 von 8 Unser Mitarbeiter Eddi Nothelfer hat noch alte Fotos vom Fasching in Buchenberg entdeckt und abfotografiert. "Es müsste 1953 sein und der Umzug geht gerade die Bahnhofstrasse hoch Richtung Dorf." Ihm imponiert, was die Narren damals schon auf die Beine stellten. Bild: Eddi Nothelfer (Repro) Unser Mitarbeiter Eddi Nothelfer hat noch alte Fotos vom Fasching in Buchenberg entdeckt und abfotografiert. "Es müsste 1953 sein und der Umzug geht gerade die Bahnhofstrasse hoch Richtung Dorf." Ihm imponiert, was die Narren damals schon auf die Beine stellten. Bild: Eddi Nothelfer (Repro) 3 von 8 Zum Lyzball ging Margarete Uhlich als Karton verkleidet. "Leider wollte niemand mit mir tanzen. Das wäre dieses Jahr doch die ideale Verkleidung - man kommt sich nämlich nicht zu nahe." Bild: Margarete Uhlich Zum Lyzball ging Margarete Uhlich als Karton verkleidet. "Leider wollte niemand mit mir tanzen. Das wäre dieses Jahr doch die ideale Verkleidung - man kommt sich nämlich nicht zu nahe." Bild: Margarete Uhlich 4 von 8 Diese Foto Foto entstand 2020 beim Faschingsnachmittag des Frauenbunds Waltenhofen-Hegge im Pfarrheim. Das Motto: "Spuk im Pfarrheim" mit passender "Ghost Busters"-Musik. "Jeder tanzt, ratscht und genießt diesen Nachmittag" schreibt Annette Hofmeier. "Heuer fehlt uns diese Veranstaltung und die Geselligkeit schon sehr - wir hoffen aber, dass wir nächstes Jahr wieder voll durchstarten können." Bild: Annette Hofmeier Diese Foto Foto entstand 2020 beim Faschingsnachmittag des Frauenbunds Waltenhofen-Hegge im Pfarrheim. Das Motto: "Spuk im Pfarrheim" mit passender "Ghost Busters"-Musik. "Jeder tanzt, ratscht und genießt diesen Nachmittag" schreibt Annette Hofmeier. "Heuer fehlt uns diese Veranstaltung und die Geselligkeit schon sehr - wir hoffen aber, dass wir nächstes Jahr wieder voll durchstarten können." Bild: Annette Hofmeier 5 von 8 Dieses Foto vom Fasching in Weitnau zeigt das Mädels-Team als Erdbeeren verkleidet beim Kinderfasching. Bild: Birgit Mayer Dieses Foto vom Fasching in Weitnau zeigt das Mädels-Team als Erdbeeren verkleidet beim Kinderfasching. Bild: Birgit Mayer 6 von 8 Mararete Uhlich feierte als Jugendliche nochmal Fasching - und zwar im Sommer am Öschlesee. Bild: Margarete Uhlich Mararete Uhlich feierte als Jugendliche nochmal Fasching - und zwar im Sommer am Öschlesee. Bild: Margarete Uhlich 7 von 8 Zwei Glücksbärchis beim Faschingsumzug in Kempten. Im "wahren Leben" sind Sylvia Faustmann und ihr Ehemann ein Kaminkehrerpaar, schreibt sie. Bild: Sylvia Faustmann Zwei Glücksbärchis beim Faschingsumzug in Kempten. Im "wahren Leben" sind Sylvia Faustmann und ihr Ehemann ein Kaminkehrerpaar, schreibt sie. Bild: Sylvia Faustmann 8 von 8 Das Foto mit den drei Vogelscheuchen und der Erdbeere ist beim Rathaussturm 2012 am Rathausplatz in Kempten entstanden. Bild: Elsbeth Krause Das Foto mit den drei Vogelscheuchen und der Erdbeere ist beim Rathaussturm 2012 am Rathausplatz in Kempten entstanden. Bild: Elsbeth Krause 1 von 8 Elsbeth Krause verkleidete sich 2016 für den Faschingsumzug in Kempten als Wasserelfe. Bild: Elsbeth Krause Elsbeth Krause verkleidete sich 2016 für den Faschingsumzug in Kempten als Wasserelfe. Bild: Elsbeth Krause

Bilderstrecke

Das sind Ihre schönsten Faschingsfotos aus der Zeit vor Corona

1 von 16 Wir haben Sie nach Faschingsbildern gefragt, die uns über den aktuellen Corona-Lockdown hinwegtrösten. Marianner und Leonhard Kremer schickten dieses Bild und schrieben: "Na ja, moi Fra Marianne und ich, mir sin Meenzer Kinner un hawwe Fassenacht, so heißt des bei uns, mit de Muttermilch ufgenumme. Nun lewe mir schun seit 25 Johr hier im Allgäu, awwer ohne Fassenacht geht es halt doch net. Aach in dem Johr, dem mit der Corona, sieht es bei uns schun e bissje noch Fassenacht aus." Bild: Leonhard Kremer Wir haben Sie nach Faschingsbildern gefragt, die uns über den aktuellen Corona-Lockdown hinwegtrösten. Marianner und Leonhard Kremer schickten dieses Bild und schrieben: "Na ja, moi Fra Marianne und ich, mir sin Meenzer Kinner un hawwe Fassenacht, so heißt des bei uns, mit de Muttermilch ufgenumme. Nun lewe mir schun seit 25 Johr hier im Allgäu, awwer ohne Fassenacht geht es halt doch net. Aach in dem Johr, dem mit der Corona, sieht es bei uns schun e bissje noch Fassenacht aus." Bild: Leonhard Kremer 2 von 16 Wolfgang Gschwend im Jahr 2001 beim maskierten Faschingsskifahren mit seinen Kollegen Markus Berkmiller und Edi Hösle in Nesselwang. "Wir fuhren als Historische Feuerwehrler mit alten Holzski mit. Ich hatte 5 Liter Gaißenmaß auf meiner Kraxe, die für viel Spaß während der Abfahrt sorgten, weil alle Streckenposten mit mir trinken durften!" Bild: Wolfgang Gschwend Wolfgang Gschwend im Jahr 2001 beim maskierten Faschingsskifahren mit seinen Kollegen Markus Berkmiller und Edi Hösle in Nesselwang. "Wir fuhren als Historische Feuerwehrler mit alten Holzski mit. Ich hatte 5 Liter Gaißenmaß auf meiner Kraxe, die für viel Spaß während der Abfahrt sorgten, weil alle Streckenposten mit mir trinken durften!" Bild: Wolfgang Gschwend 3 von 16 Diese Foto von Edmund Hörberg zeigt den Fasching in Legau 1914 vor dem "Gasthof Löwen". Bild: Edmund Hörberg Diese Foto von Edmund Hörberg zeigt den Fasching in Legau 1914 vor dem "Gasthof Löwen". Bild: Edmund Hörberg 4 von 16 Gaby Heilinger war 1988/1989 die Prinzessin der Faschingsgemeinde Dietmannsried. Das Foto zeigt sie als Gaby I. zusammen mit Emmerich I.. Bild: Gaby Heilinger Gaby Heilinger war 1988/1989 die Prinzessin der Faschingsgemeinde Dietmannsried. Das Foto zeigt sie als Gaby I. zusammen mit Emmerich I.. Bild: Gaby Heilinger 5 von 16 Schon vor 120 Jahren feierten die Buchenberger ausgelassen Fasching wie man der damaligen närrischen "Carnevals-Zeitung" des Gemütlichkeitsvereins entnehmen kann. Bild: Heimatgeschichtlicher Verein Buchenberg Schon vor 120 Jahren feierten die Buchenberger ausgelassen Fasching wie man der damaligen närrischen "Carnevals-Zeitung" des Gemütlichkeitsvereins entnehmen kann. Bild: Heimatgeschichtlicher Verein Buchenberg 6 von 16 Dieses Bild hat uns Sylvia Faustmann aus Kempten geschickt. Darauf zu sehen sind sie und ihr Mann Gerd beim ersten gemeinsamen Faschingsball im "Engel" in Wertach im Jahr 2001. Bild: Faustmann Dieses Bild hat uns Sylvia Faustmann aus Kempten geschickt. Darauf zu sehen sind sie und ihr Mann Gerd beim ersten gemeinsamen Faschingsball im "Engel" in Wertach im Jahr 2001. Bild: Faustmann 7 von 16 Luise Blum aus Memmingen schrieb zu diesem Bild: "Das war ungefähr im Jahr 1959 ein Faschingsumzug in unserem kleinen Dorf Weiler. Ich bin die Piroschka (vorne, zweite von links)." Bild: Luise Blum Luise Blum aus Memmingen schrieb zu diesem Bild: "Das war ungefähr im Jahr 1959 ein Faschingsumzug in unserem kleinen Dorf Weiler. Ich bin die Piroschka (vorne, zweite von links)." Bild: Luise Blum 8 von 16 Seit 2005 gibt es die DietmannsriederTanzgruppe mit ihrer Trainerin Heidi Schmid. Die Mitglieder tanzen beispielsweise als Hippies beim Seniorenfasching in Dietmannsried, auf dem Kaffeekränzle im Seniorenheim und beim Ratbaussturm. Bild: Saskia Kiefert Seit 2005 gibt es die DietmannsriederTanzgruppe mit ihrer Trainerin Heidi Schmid. Die Mitglieder tanzen beispielsweise als Hippies beim Seniorenfasching in Dietmannsried, auf dem Kaffeekränzle im Seniorenheim und beim Ratbaussturm. Bild: Saskia Kiefert 9 von 16 Die weißen Clowns wurden etwa 1890 im Haus der Urgroßeltern von Margarete Uhlich aufgenommen. Bild: Margarete Uhlich Die weißen Clowns wurden etwa 1890 im Haus der Urgroßeltern von Margarete Uhlich aufgenommen. Bild: Margarete Uhlich 10 von 16 "Auf geht's zum sulzberger Faschingsumzug 2020", schreibt Heidi Sinz zu diesem Foto. Das Motto: Russland zur Zeit der Zaren. "Wir schwelgen heute noch in den schönen Erinnerungen." Bild: Heidi Sinz "Auf geht's zum sulzberger Faschingsumzug 2020", schreibt Heidi Sinz zu diesem Foto. Das Motto: Russland zur Zeit der Zaren. "Wir schwelgen heute noch in den schönen Erinnerungen." Bild: Heidi Sinz 11 von 16 1950 wurden Margarete Uhlich und ihre Schwester als Clowns verkleidet - unfaiererweise: "Meine Freundin Gisela durfte als Blume gehen,was mir viel besser gefallen hätte." Bild: Margarete Uhlich 1950 wurden Margarete Uhlich und ihre Schwester als Clowns verkleidet - unfaiererweise: "Meine Freundin Gisela durfte als Blume gehen,was mir viel besser gefallen hätte." Bild: Margarete Uhlich 12 von 16 Das Foto des Faschingskomitees Kimratshofen entstand beim Umzug in Kißlegg in der letzten Saison. Die Doppelpyramide zeigt die Zwei Häser: rechts das "Gschnaidtweible" und links der "Lustige Allgäuer". Bild: Thomas Just Das Foto des Faschingskomitees Kimratshofen entstand beim Umzug in Kißlegg in der letzten Saison. Die Doppelpyramide zeigt die Zwei Häser: rechts das "Gschnaidtweible" und links der "Lustige Allgäuer". Bild: Thomas Just 13 von 16 Anita Peter hat sich 1957 als Fliegenpilz verkleidet. Bild: Anita Peter Anita Peter hat sich 1957 als Fliegenpilz verkleidet. Bild: Anita Peter 14 von 16 "Wo die Gaudi am Höchsten ist, sind sie dabei: die Laubener Hexen", schreibt unser Mitarbeitet Eddi Nothelfer. "Ihre Magie ist übersinnlich, der Charme berauschend, das Lächeln furchteinflößend und ihr Geschrei ist des Wahnsinns Nahe." Der Bürgermeister von Lauben zittere jedes Jahr, wenn der Rathaussturm näher rückt. Bild: Eddi Nothelfer "Wo die Gaudi am Höchsten ist, sind sie dabei: die Laubener Hexen", schreibt unser Mitarbeitet Eddi Nothelfer. "Ihre Magie ist übersinnlich, der Charme berauschend, das Lächeln furchteinflößend und ihr Geschrei ist des Wahnsinns Nahe." Der Bürgermeister von Lauben zittere jedes Jahr, wenn der Rathaussturm näher rückt. Bild: Eddi Nothelfer 15 von 16 Der Frauenbund Buchenberg feierte stets am Donnerstag vor Weiberfasching seinen Frauenbund. Dabei sind nur Frauen anwesend- mit Ausnahme der männlichen Musiker. "Jedes Jahr war der Saal voll und es herrschte eine bombige Stimmung", schreibt Brigitte Sattler. "Hoffen wir, dass wir bald wieder Fasching feiern können." Dieses Foto zeigt die Frauen als alte Schachteln verkleidet - "obwohl wir gar nicht so alt waren" Bild: Brigitte Sattler Der Frauenbund Buchenberg feierte stets am Donnerstag vor Weiberfasching seinen Frauenbund. Dabei sind nur Frauen anwesend- mit Ausnahme der männlichen Musiker. "Jedes Jahr war der Saal voll und es herrschte eine bombige Stimmung", schreibt Brigitte Sattler. "Hoffen wir, dass wir bald wieder Fasching feiern können." Dieses Foto zeigt die Frauen als alte Schachteln verkleidet - "obwohl wir gar nicht so alt waren" Bild: Brigitte Sattler 16 von 16 Auf diesem Bild freuen sich die Kakerlaken auf den Sulzberger Umzug 2020. Bild: Karolin Schneid Auf diesem Bild freuen sich die Kakerlaken auf den Sulzberger Umzug 2020. Bild: Karolin Schneid 1 von 16 Wir haben Sie nach Faschingsbildern gefragt, die uns über den aktuellen Corona-Lockdown hinwegtrösten. Marianner und Leonhard Kremer schickten dieses Bild und schrieben: "Na ja, moi Fra Marianne und ich, mir sin Meenzer Kinner un hawwe Fassenacht, so heißt des bei uns, mit de Muttermilch ufgenumme. Nun lewe mir schun seit 25 Johr hier im Allgäu, awwer ohne Fassenacht geht es halt doch net. Aach in dem Johr, dem mit der Corona, sieht es bei uns schun e bissje noch Fassenacht aus." Bild: Leonhard Kremer Wir haben Sie nach Faschingsbildern gefragt, die uns über den aktuellen Corona-Lockdown hinwegtrösten. Marianner und Leonhard Kremer schickten dieses Bild und schrieben: "Na ja, moi Fra Marianne und ich, mir sin Meenzer Kinner un hawwe Fassenacht, so heißt des bei uns, mit de Muttermilch ufgenumme. Nun lewe mir schun seit 25 Johr hier im Allgäu, awwer ohne Fassenacht geht es halt doch net. Aach in dem Johr, dem mit der Corona, sieht es bei uns schun e bissje noch Fassenacht aus." Bild: Leonhard Kremer

Fasching-Schmachten: So schön war der Gaudiwurm vor zwei Jahren