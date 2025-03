Das ist an Rosenmontag und Faschingsdienstag im Allgäu los

Nach den großen Faschingsumzügen am Wochenende, unter anderem in Marktoberdorf, Leutkirch oder Mauerstetten, steht der Spaß bei Veranstaltungen an Rosenmontag und Faschingsdienstag nochmal im Vordergrund. Die so genannte fünfte Jahreszeit biegt also auf ihre Zielgerade ein - und während sie unter anderem in den Karnevalshochburgen mit dem Straßenkarneval ihren absoluten Höhepunkt erreicht, ist auch im Allgäu noch einiges geboten.

Immenstädter Nacht der Fasnacht

Umzug bei Tageslicht können viele - im Dunkeln wird das Spaßlevel in Immenstadt erhöht. Um 18.03 Uhr startet an Rosenmontag der Immenstädter Nachtumzug am Viehmarktplatz und schlängelt sich dann über die Rothenfelsstraße durch die Bahnhofsstraße bis zum Marienplatz. Von dort aus geht es zurück in die Monfortstraße. Am Marienplatz steigt dann abends eine Party mit DJs. Einen Nachtumzug gibt es zudem auch in Obergünzburg - hier geht es um 18.18 Uhr los. Nach dem Umzug soll auf dem Marktplatz noch eine Party steigen.

Waaler Seniorenfasching

Das Bürgerhaus Waal ist am Montagnachmittag ab 14 Uhr Schauplatz des Waaler Seniorenfaschings des Frauen- und Mütterkreises Waal e. V. Während in Waal die Senioren feiern, steht eine Faschingsparty in Buching am Montagnachmittag im Zeichen der Kleinen: Für die Jüngsten geht es in der dortigen Turnhalle um 14.30 Uhr los. Spiele und Show-Einlagen sind angekündigt.

Nesselwanger Obermärktleball

Vom „Fest der Feste“ ist die Rede - in der Nesselwanger Alpspitzhalle steigt am Montag der Obermärktleball. An der Abendkasse kosten Karten zwölf Euro. Eine Partyband sorgt für den musikalischen Rahmen. Los geht‘s nicht um 20, sondern um 19.59 Uhr.

Faschingsumzug Hopferau

„Hopferau Helau“ heißt es am Faschingsdienstag, wenn sich der Umzug um Punkt 13.33 Uhr in Bewegung setzt. Der Brauchtumsverein Hopferau verspricht auch im Anschluss buntes Treiben im ganzen Dorf. Auch in Lechbruck und in Stötten sind am Dienstag, jeweils ab etwa 14 Uhr, noch Umzüge geplant.

Kehraus in Leutkirch

Schlussspurt - beim Kehraus am Dienstag in Leutkirch wird nochmal Gas gegeben. Die Party beginnt um 19 Uhr.