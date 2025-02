Das sind die Highlights am Faschingswochenende im Allgäu

Die sogenannte fünfte Jahreszeit hat begonnen. Nicht nur in den Karnevalshochburgen, sondern auch im Allgäu findet am Wochenende wildes Treiben statt. Zahlreiche Faschingsfeiern und -umzüge stehen an. Ein Überblick, was wo geboten ist

Kinderball in Leutkirch

Fasching ist insbesondere auch für die Kleinsten schön. In Leutkirch findet am Freitag, zu für Kinder passender Zeit ab 14:30 Uhr, ein Kinderfaschingsball statt. Der Eintritt kostet fünf Euro, die Veranstalter versprechen ein „buntes und spaßiges Programm“. Die Narrenzunft Lautkirch e.V. richtet den Ball in der Festhalle Leutkirch (Konrad-Adenauer-Platz 1) aus. Bereits ab 13:30 Uhr gibt es einen Kinderumzug in Leutkirch. Auch in Nesselwang und Stötten steht noch ein Kinderfaschingsball an; jeweils am Samstag ab 14 Uhr.

Buchinger Gaudiwurm

Um 14.14 Uhr startet der Buchinger Gaudiwurm am Freitag auf dem örtlichen Fußballplatz. Auch davor gibt es schon ein besonderes Aufwärmprogramm, beim „Wurmup“ mit Weißwürstl‘n am Clubheim. Auch Amtzell veranstaltet am Freitag einen Umzug, Start ist ebenfalls um 14.14 Uhr.

Faschingsumzug in Rieden am Forggensee

Einen „bunten Faschingsumzug durchs Dorf mit anschließendem Faschingstreiben auf dem Dorfplatz“ verspricht der Faschingsverein Rieden (am Forggensee) für den Samstag. Start ist um 13:30 Uhr, der Eintritt ist frei bei erwünschten Spenden. Prämiert werden die beste Fußgruppe und der beste Wagen.

Faschingsumzug Hopferbach/Untrasried

Am Samstag ab 13 Uhr erwarte Besucherinnen und Besucher des Hopferbacher Umzugs „eine ausgelassene Parade mit fantasievollen Wagen, kreativen Kostümen und mitreißender Musik“. Eine riesige Straßenparty soll dann nach dem Umzug stattfinden.

Faschingsumzug Schwabsoien

Mit einer verlängerten Wegstrecke wirbt der Faschingsumzug in Schwabsoien - „für noch mehr und längeren Umzugsspaß“, wie es heißt. Eintrittsbänder für ein Zelt und Warm-Up am Dorfplatz ab 12 Uhr am Samstag, Umzugsbeginn ist um 14 Uhr.

Faschingsumzug Mauerstetten

Auch in Mauerstetten fällt der Startschuss des großen Umzugs, bestehend aus 19 Gruppen, um 13.33 Uhr. Er findet am Samstag statt. Motto des Umzugs: „Von Mauerstetten für Mauerstetten“. Der Umzug startet in der Kaufbeuerer Straße und endet in der Eichenstraße. Im Anschluss gehen die Feierlichkeiten im Sonnenhof weiter.

Icon Vergrößern Am Samstag wird in Mauerstetten wild gefeiert. Foto: Josef Brutscher Icon Schließen Schließen Am Samstag wird in Mauerstetten wild gefeiert. Foto: Josef Brutscher

Bürgerball in Leutkirch

Wo am Freitagnachmittag noch Kinder Fasching gefeiert haben, geht es am Samstagabend wild zu: Beim Leutkircher Bürgerball. Musikalische Einlagen sollen laut Veranstalter für ein abwechslungsreiches Programm sorgen. Wer kommen mag, muss zehn Euro Eintritt zahlen. Die Türen der Festhalle Leutkirch öffnen um 20 Uhr.

Oberdorfer Gaudiwurm

Es ist der vielleicht bekannteste Faschingsumzug im Allgäu, in jedem Fall aber einer der größten der Region: Der Oberdorfer Gauwurm, der durch die Stadt Marktoberdorf fährt. Rund 1500 Teilnehmer sollen auch heuer wieder dabei sein, der Umzug hat insgesamt eine Länge von dreieinhalb Kilometern. Überall zu hören sein wird dann auch wieder der ikonische Faschingsruf „He du He“. Der Gaudiwurm startet am Sonntag pünktlich um 13.30 Uhr am Rathaus und endet in der Bahnhofstraße. Parkplätze sind ausgeschildert. Hier geht es zu einer Auflistung der Aufstellung innerhalb des Gaudiwurms.

Icon Vergrößern Der Gaudiwurm Marktoberdorf lockt Jahr für Jahr viele Menschen an. Foto: Allgaeuer Zeitung Icon Schließen Schließen Der Gaudiwurm Marktoberdorf lockt Jahr für Jahr viele Menschen an. Foto: Allgaeuer Zeitung

Narrensprung in Leutkirch

Vier Euro Eintritt kostet der Leutkircher Narrensprung, der am Sonntag um 13.33 Uhr beginnt. Beim großen Umzug durch die Innenstadt sind neben dem Prinzenpaar und der Prinzengarde auch traditionelle Hästräger und Musikkapellen dabei. Schauplatz ist die Leutkircher Innenstadt.

Faschingsumzug in Schwangau

Sonntag, 13.30 Uhr ist der Startzeitpunkt des inzwischen schon 96. Faschingsumzugs Schwangau. Nach dem Umzug sei gute Stimmung angesagt in der Partyzone am Schlossbrauhaus-Parkplatz, verkünden die Veranstalter.

Faschingsumzug Ronsberg

Sonntag, 13.33 Uhr ist auch die Startzeit für den Ronsberger Faschingsumzug. „Von fantasievollen Fußgruppen über prächtig dekorierte Faschingswagen bis hin zu schwungvollen Garden und strahlenden Prinzenpaaren“ biete der Umzug nach Veranstalterangaben alles, was das Faschingsherz begehrt.

Icon Vergrößern Faschingsexpress Bimmelbähnle fährt wieder durch Kaufbeuren Foto: Mathias Wild Icon Schließen Schließen Faschingsexpress Bimmelbähnle fährt wieder durch Kaufbeuren Foto: Mathias Wild

Kaufbeurer Bimmelbahn

In Kaufbeuren ist schon seit Tagen die Bimmelbahn zu hören und zu sehen. Bis einschließlich Dienstag fährt sie - und nimmt viele kleine Faschingsfans mit auf eine Reise durch die Buronstadt.