Faschingsferien im Allgäu: "Die Kinder hätten sich freie Tage verdient!"

Dieses Jahr gibt es keine Faschingsferien. Die Gewerkschaft fordert einen Ausgleich für Pädogogen. Was Betroffene aus der Region davon halten.

16.02.2021 | Stand: 20:19 Uhr

„Ferien wären besser gewesen. Nicht unbedingt für uns Lehrer, aber die Kinder hätten sich ein paar freie Tage verdient“, sagt Anja Petermann, Füssener Kreisvorsitzende des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV). Doch daraus wird nichts: Der Freistaat hat die Faschingsferien, die eigentlich am Montag begonnen hätten, gestrichen. Jüngst tauchte sogar ein Schreiben der Regierung von Oberbayern auf, in dem sinngemäß steht: Schulverantwortliche sollen Schulen und Lehrer melden, die es in der Faschingswoche zu langsam angehen lassen und sich auf „Unterricht light“ beschränken. Auch die Regierung von Schwaben setzt auf regulären Distanzunterricht.