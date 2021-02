Faschingsferien im Allgäu: Pauken statt Pause

„Die Kinder hätten sich freie Tage verdient“, sagt eine Lehrerin. Gewerkschaft fordert Ausgleich für Pädogogen. Was Betroffene aus der Region davon halten.

16.02.2021 | Stand: 18:23 Uhr

„Ferien wären besser gewesen. Nicht unbedingt für uns Lehrer, aber die Kinder hätten sich ein paar freie Tage verdient“, sagt Anja Petermann, Füssener Kreisvorsitzende des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV). Doch daraus wird nichts: Der Freistaat hat die Faschingsferien, die eigentlich am Montag begonnen hätten, gestrichen. Jüngst tauchte sogar ein Schreiben der Regierung von Oberbayern auf, in dem sinngemäß steht: Schulverantwortliche sollen Schulen und Lehrer melden, die es in der Faschingswoche zu langsam angehen lassen und sich auf „Unterricht light“ beschränken (wir berichteten). Auch die Regierung von Schwaben setzt auf regulären Distanzunterricht.