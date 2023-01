Diese Secondhand-Faschingsmärkte finden 2023 im Allgäu statt

Die Aktion Hoffnung veranstaltet in den nächsten Wochen im ganzen Allgäu wieder Secondhand-Faschingsmärkte mit Kostümen und Accessoires. Eine Übersicht.

10.01.2023 | Stand: 15:49 Uhr

Seit dem 6. Januar ist das Faschingstreiben im Allgäu eröffnet. Da stellt sich für viele Faschingsbegeisterte die Frage: Als was verkleide ich mich in diesem Jahr? Wer da ein wenig Inspiration sucht und zusätzlich nicht jedes Jahr ein komplett neues Kostüm kaufen möchte, kann sich einmal auf einem der vielen Faschingsmärkte im Allgäu umsehen. Hier werden Secondhand-Kostüme und Accessoires angeboten.

Kostüm-Flohmarkt: Die Mobilen Faschingsmärkte der Aktion Hoffnung

Die Kostüm-Flohmärkte werden durch die Aktion Hoffnung organisiert, eine Hilfsorganisation der Diözese Augsburg und von missio in München. Deren mobile Faschingsmärkte sind zwischen dem 7. Januar und dem 4. Februar im ganzen Allgäu unterwegs. Im Gepäck haben sie mehr als 2.000 Kostüme und Accessoires. Unterstützt werden sie vor Ort von ehrenamtlichen Teams aus Pfarrgemeinden, Verbänden oder Kindertagesstätten.

Der Reinerlös dieser Märkte geht an verschiedene Entwicklungsprojekte. Mit dem Verkauf soll so gleichzeitig Geld gesammelt werden und eine nachhaltige Alternative zum Kostümkauf geboten werden. Bei einem der ersten Faschingsmärkte in diesem Jahr in Marktoberdorf war die Resonanz bereits gut und der Andrang größer als gedacht. Das Faschingsfieber scheint bei vielen nach der langen Corona-Pause größer zu sein denn je.

Secondhand-Kostüme: Diese Faschingsmärkte gibt es im Allgäu 2023

Freitag, 13. Januar:

Dietmannsried ( Oberallgäu

( Lautrach ( Unterallgäu

( Egg an der Günz (Unterallgäu): Musikerheim, 15-18 Uhr

Samstag, 14. Januar:

Freitag, 20. Januar:

Pforzen ( Ostallgäu

Samstag, 21. Januar:

Kaufbeuren : Pfarrzentrum St. Peter und Paul, 10-13 Uhr

: Pfarrzentrum St. Peter und Paul, 10-13 Uhr Steingaden: Aula der Grundschule, 10-13 Uhr

Freitag, 27. Januar:

Ronsberg (Ostallgäu): Grundschule, 15-18 Uhr

Im gesamten Zeitraum zwischen dem 7. Januar und dem 18. Februar hat außerdem das "Faschingsparadies" im Secondhand-Modeshop der Aktion Hoffnung in Ettringen (Unterallgäu) geöffnet. Dort können Besucherinnen und Besucher zu folgenden Zeiten nach Secondhand-Kostümen suchen: