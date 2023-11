Sollte die FDP in der Ampelkoalition verbleiben, Herr Thomae?

Regierungskrise in Berlin: Die FDP debattiert über das Verlassen der Ampelkoalition. Wie steht der Oberallgäuer FDP-Bundestagsabgeordnete Stephan Thomae dazu?

24.11.2023 | Stand: 05:32 Uhr

Die Regierungskrise in Berlin hat vor allem bei der FDP eine Debatte darüber ausgelöst, ob die Partei die Ampelkoalition verlassen sollte. Der Oberallgäuer Bundestagsabgeordnete Stephan Thomae (55) plädiert im Gespräch mit unserer Redaktion gegen einen solchen Schritt: „Es verbietet sich, jetzt vor der Verantwortung zu flüchten. Da habe ich ein preußisches Pflichtgefühl.“ Zum Verbleib in der Koalition wird es bei der FDP eine Mitgliederbefragung geben. Deren Ergebnis ist allerdings nicht bindend.

Im Vergleich zu den Anfängen der im Jahr 2021 mit viel Zuversicht gestarteten Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP sagt Stephan Thomae: „Die finanziellen Handlungsmöglichkeiten haben sich verengt, vor allem auch durch den Ukraine-Krieg. Man denke hier beispielsweise an die Strom- und Gaspreisbremsen.“ In dieser Situation habe sich zunehmend die Frage gestellt, „welche Prioritäten gesetzt werden müssen“, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Den Freien Demokraten gehe es vor allem um „Generationengerechtigkeit und eine solide Haushaltsführung“.

FDP-Bundestagsabgeordneter Stephan Thomae ist für einen Verbleib der Freien Demokraten in der Regierung

Die Probleme rund um die Finanzen haben sich massiv verschärft, weil nun 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt fehlen. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Umwidmung von Corona-Hilfsgeld in Klimaschutz-Ausgaben für unzulässig erklärt. Die Regierungskrise verstärkt bei der FDP die spätestens nach der verlorenen bayerischen Landtagswahl aufgekommenen Diskussionen, ob die Partei die Ampelkoalition verlassen sollte. Über einen solchen Schritt werde in der FDP kontrovers gesprochen, heißt es von Parteimitgliedern. Es gebe Stimmen, die in der Regierungsbeteiligung inzwischen vor allem Nachteile für die Freien Demokraten sehen. Die anstehende Mitgliederbefragung ist für die FDP-Parteispitzen zwar nicht bindend, „aber man muss das Ergebnis ernst nehmen“, sagt Parlamentarier Thomae.

Der Standpunkt des Oberallgäuer Abgeordneten zur Ampelkoalition ist klar: Er ist für einen Verbleib der Freien Demokraten in der Bundesregierung. „Wir sind gewählt und haben eine Verantwortung. Diesen Regierungsauftrag müssen wir erfüllen.“ Thomae plädiert dafür, in dieser Finanzkrise „nicht bei den Investitionen zu sparen, sondern mit Augenmaß im sozialen Bereich zu schauen, wo die Ausgaben überproportional gewachsen sind“.