Fendt stoppt vorübergehend die Produktion von Traktoren

Wegen der Corona-Pandemie fehlen dem Marktoberdorfer Hersteller Teile, die von wichtigen Zulieferern kommen. Diese haben nämlich geschlossen.

24.02.2021 | Stand: 15:43 Uhr

Als Folge der Corona-Pandemie stoppt der Marktoberdorfer Landtechnikhersteller AGCO/Fendt ab dem heutigen Mittwoch die Produktion in den Werken Marktoberdorf und Asbach-Bäumenheim. Dem Unternehmen fehlen die notwendigen Teile für die Produktion. Denn wichtige europäische Zulieferer von AGCO/Fendt haben Produktionsstandorte komplett geschlossen. Trotz guter Auftragslage sah sich das Unternehmen daher gezwungen, für seine Belegschaft der Traktorenproduktion vorsorglich bis Ende Juni Kurzarbeitergeld zu beantragen. In Marktoberdorf sind von dem Produktionsstopp gut 3000 der rund 4000 Mitarbeiter am Standort betroffen.

„Durch die fehlenden Teile sehen wir derzeit keine andere Möglichkeit, als die Produktion unserer Fendt-Traktoren bis auf Weiteres einzustellen“, sagte Christoph Gröblinghoff, Vorsitzender der AGCO/Fendt Geschäftsführung. Wann Fendt wieder mit der Traktorenproduktion starten könne, sei davon abhängig, wann die Zulieferer wieder Teile bereitstellen können. „Sobald die Lieferketten wieder intakt sind, legen wir los“, sagte Gröblinghoff. An den anderen Fendt-Standorten Feucht, Waldstetten, Hohenmölsen und Wolfenbüttel ist die Teileversorgung laut Unternehmen vorerst noch gewährleistet. Deshalb kann dort noch weiter produziert werden.

Zulieferer aus Italien und Frankreich

Viele Komponenten stammen von Zulieferern aus dem mit dem Coronavirus besonders belasteten Italien und auch aus Frankreich. Bereits in der vergangenen Woche hieß es daher bei Fendt, man könne „zeitweilige Ausfälle nicht ausschließen“. Nun ist der Fall eingetreten. Für Fendt heißt das: Es mangelt beispielsweise an Reifen, Felgen und Vorderachsen.

Im Fendt-Stammsitz in Marktoberdorf (Traktoren und Getriebe) stehen nun ab Mittwoch die Bänder still. Ebenso in Asbach-Bäumenheim, dem europäischen AGCO-Kompetenzzentrum für Kabinen. Gut 3000 Fendt-Mitarbeiter in Marktoberdorf und rund 1000 Mitarbeiter in Asbach-Bäumenheim erhalten fortan Kurzarbeitergeld. Den Regelsatz von entweder 67 Prozent des Nettogehalts (für Arbeitnehmer mit mindestens einem Kind) oder 60 Prozent (ohne Kind) stockt das Unternehmen auf 80 Prozent auf.

Bereits fertige Schlepper sollen ausgeliefert werden

Zwar stoppt die Produktion, aber in Marktoberdorf arbeiten etwa 1.000 Beschäftigte weiter. Vordringliches Ziel ist es, die bereits fertig gebauten Traktoren an die Kunden auszuliefern. Und auch die Bereiche Kundendienst und Ersatzteilversorgung laufen während der Kurzarbeitsperiode weiter. „Die Sicherheit der Mitarbeiter, Händler und Landwirte steht absolut im Fokus unserer Anstrengungen. Gleichzeitig tun wir alles dafür, dass unsere Kunden weiterhin die Ernährung der Bevölkerung leisten können“, sagt Gröblinghoff. Der Produktionsstopp jetzt sei „bitter“, heißt es bei Fendt. Denn die Auftragsbücher sind voll. Und nach dem Rekordjahr 2019 mit 18 940 produzierten Traktoren hatte man sich für heuer ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Fendt wollte heuer die 20. 000-Marke knacken. Doch das war vor Corona.

