So viel kostet der Urlaub in einer Ferienwohnung im Allgäu

Allgäuer und Allgäuerinnen wissen: In der Region zu wohnen, kann teuer sein. Doch wie sieht es bei Ferienwohnungen aus? So viel kostet der Urlaub im Allgäu.

01.03.2022 | Stand: 11:36 Uhr

Das Allgäu ist eine beliebte Ferienregion für Urlauber. Doch wie teuer ist so ein Urlaub in der Region? Wir haben auf unterschiedlichen Urlaubsportalen nach Unterkünften gesucht und wollten wissen: Wie viel kostet eine Ferienwohnung im Allgäu? In welchem Teil des Allgäus ist der Urlaub am günstigsten? Eine Übersicht über die teuersten, günstigsten und ungewöhnlichsten Ferienwohnungen in der Region.

Wie viel kostet der Urlaub in einer Ferienwohnung im Allgäu?

Trotz Corona wächst 2022 die Reiselust der Deutschen. Das stellt zumindest "Holidu", eine Suchmaschine für Ferienhäuser und -wohnungen, fest. In den ersten zwei Wochen des Jahres 2022 seien demnach doppelt so viele Urlaubsbuchungen erfolgt wie im gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Besonders Ferienwohnungen seien seit Corona als kontaktarme Unterkünfte beliebt.

Nach Angaben von "Holidu" kostet die Übernachtung in einer Ferienwohnung im Allgäu durchschnittlich 125 Euro pro Nacht. Dieser Preis liegt leicht unter dem bundesweitern Durchschnitt, den "Holidu" mit 128 Euro pro Nacht angibt. Teurer ist der Urlaub in der benachbarten Bodenseeregion mit 137 Euro pro Nacht.

Die teuersten Regionen im Allgäu sind das südliche Oberallgäu um Oberstdorf, das südliche Ostallgäu um Füssen und im Westallgäu das baden-württembergische Allgäu sowie das Bodenseegebiet um Lindau. (Lesen Sie auch: Diese Urlaubstrends wird es im Allgäu in 2022 geben - wer profitiert?)

Diese Faktoren spielen beim Preis eine Rolle

Ganz so einfach lassen sich die Preise für Ferienwohnungen im Allgäu allerdings nicht vergleichen. Denn der Preis variiert je nach Größe der Unterkunft, Saison und Dauer der Reise. Wer nur einen Kurztrip für ein Wochenende machen möchte, zahlt bei manchen Unterkünften pro Nacht mehr, als bei einer Urlaubsdauer von einer Woche. Das liegt zum einen daran, weil manche Gastgeber und Gastgeberinnen einen kleinen Rabatt geben, wenn man länger bleibt. Zum anderen werden bei vielen Protalen unabhängig von der Reisedauer Pauschalen für Service und Reinigung der Ferienwohnung erhoben. Und wer kurzfristig bucht, kommt manchmal günstiger weg.

Auch die Kurtaxe spielt beim Preis für einen Urlaub im Allgäu eine Rolle. Der Kurbeitrag kostet nämlich nicht überall gleich viel. (Lesen Sie auch: Müssen Tagesgäste im Allgäu bald Kurtaxe zahlen?)

Daneben hängt der Preis der Ferienwohnung von der Größe der Unterkunft ab. Verreisen mehr Menschen zusammen, reduziert sich der Preis pro Kopf. So scheint eine Ferienwohnung in Nesselwang mit fünf Schlafzimmern und Platz für zehn Personen mit rund 523 Euro pro Nacht sehr teuer zu sein. Wird der Platz jedoch mit zehn Reisenden voll ausgereizt, kommt man auf einen Preis von etwa 52 Euro pro Person pro Nacht. Für eine fünfköpfige Familie ist diese Ferienwohnung dann schon doppelt so teuer pro Kopf.

In welchen Orten im Allgäu ist die Übernachtung am günstigsten?

Wer eine Ferienwohnung im Allgäu buchen möchte, muss durchschnittlich mit einem Preis zwischen 50 und 100 Euro pro Person rechnen. Am günstigsten sind Ferienwohnungen im Unterallgäu und den nicht ganz so touristischen Gebieten des Ostallgäus wie in der Nähe von Buchloe, Marktoberdorf oder Kaufbeuren. Doch wer etwas mehr Zeit in die Suche investiert, findet auch in anderen Gebieten im Allgäu günstige Angebote.

Meist sind die Ferienwohnungen von privaten Anbietern etwas günstiger als die von gewerblichen. Auf zusätzlichen Komfort wie Frühstück oder Wellnessangebote müssen Reisende aber dann verzichten.

Was sind die ungewöhnlichsten Ferienwohnungen im Allgäu?

Wer gerne minimalistisch verreist, kann bei Westendorf im Ostallgäu in einem Tiny House übernachten. Laut der Anzeige hat der Gastgeber das 25 Quadratmeter große Tiny House "mit viel Liebe nach eigenen Plänen gebaut". Gäste zahlen 75 Euro pro Nacht.

In diesem Tiny House in Westendorf im Ostallgäu können Urlauber und Urlauberinnen auf kleinem Raum im Grünen übernachten. Bild: Michael Nagel

Eine andere ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit finden Urlauber und Urlauberinnen in Rettenberg im Oberallgäu. Dort steht ein orginaler Zirkuswagen, den die Gastgeber selbst ausgebaut haben. Die Übernachtung kostet 50 Euro pro Nacht. Und in der Nähe von Bad Grönenbach kann man in einem Bauwagen auf dem Grundstück eines Hofes übernachten. Für zwei Personen oder Familie kostet die Übernachtung 50 Euro pro Tag, für jede weitere Person fallen je zehn Euro zusätzlich an.

