So versorgt Landwirt Mathias Satzger zwei Ostallgäuer Dörfer nachhaltig mit Wärme

Landwirt Mathias Satzger betreibt eine Biogasanlage und versorgt zwei damit zwei Dörfer mit Wärme. Wie Fernwärme funktioniert und für wen sie sich lohnt.

25.02.2023 | Stand: 04:45 Uhr

Bayern will bis 2040 klimaneutral werden. Manche Allgäuer Kommune hat sich sogar noch ehrgeizigere Ziele gesetzt. Um diese zu erreichen und in der Region nachhaltig etwas zu verändern, sind viele Aspekte wichtig. In unserer Serie „Der Klima-Check“ greifen wir jeden Samstag einen Gesichtspunkt auf, informieren über den Stand der Dinge – und zeigen auf, was noch getan werden muss. Der heutige Teil nimmt Fernwärme in den Fokus.

Ostallgäuer Landwirt betreibt Biogasanlage

Mit Ausdauer und Geschick hat sich Landwirt Mathias Satzger zum regionalen Energie-Versorger aufgeschwungen. Der 47-Jährige betreibt seit zwanzig Jahren eine Biogasanlage in Oggenried, mit der er die Ostallgäuer Gemeinde Irsee mit Fernwärme versorgt.

Bisher sind die Schule, das Bürgerhaus, Gaststätten, der Klosterbereich und mehrere Einfamilienhäuser ans Netz angeschlossen. Bis Mitte des kommenden Jahres sollen knapp 100 Irseer Haushalte dazukommen. „Ich liefere die Wärme zur kompletten Beheizung ihrer Gebäude und versorge sie mit warmem Wasser“, sagt Satzger.

Wie funktioniert Fernwärme?

In seiner Biogasanlage vergärt er Mais, Gülle, Grassilage und Mist. Mit dem dadurch gewonnenen Biogas werden Gasmotoren betrieben. Die erzeugen Strom, der in das öffentliche Netz eingespeist wird.

Mit dem Kühlwasser wird heißes Wasser für die Fernwärme produziert. Sie wird in das Irseer Fernwärmenetz gepumpt. Die angeschlossenen Haushalte brauchen keinen Heizungskessel mehr, sondern nur einen Wärmetauscher, über den die Wärme an die Gebäude übergeben wird.

Etwa 390.00 Liter Heizöl spart die Gemeinde laut Bürgermeister Andreas Lieb in ihren Immobilien. Wegkommen von Öl und Gas wollen, spätestens seit der Energiekrise im Vorjahr, auch immer mehr Privatleute.

Das Interesse an Fernwärme steigt

„Die Nachfrage ist groß. Die Bürger sehen, dass das Prinzip funktioniert. Als ich vor 20 Jahren angefangen habe, war die Skepsis viel größer“, sagt Satzger. Neben Irsee will er nun auch den Nachbarort Baisweil mit Fernwärme versorgen.

Dazu hat er jüngst ein Biomassekraftwerk in Betrieb genommen. Statt mit Mais oder tierischen Exkrementen wird es mit Hackschnitzel aus der Gemeinde befeuert. In einigen Jahren will Satzger 85 Prozent der Haushalte in der 1200-Einwohner-Gemeinde Baisweil abdecken. Dass ein Landwirt zwei Dörfer mit Energie beliefert, ist ungewöhnlich. Zumal Satzger in Baisweil und in Irsee das jeweils mehrere Kilometer lange Fernwärmenetz auf eigene Kosten verlegt.

Oft sind Gemeinden die Träger der Heizkraftwerke

Gängig ist, dass Kommunale Betriebe Biomasse-Heizraftwerke betreiben und fürs Fernwärmenetz sorgen. So wollen die Stadtwerke Immenstadt das seit 1996 bestehende Heizwerk erweitern. 12,45 Millionen sind dafür bis 2026 veranschlagt. Zugleich soll das Netz ausgebaut werden.

Der Markt Scheidegg (Westallgäu) nahm vor über einem Jahrzehnt zusammen mit der Bio-Energie Allgäu ein Heizkraftwerk in Betrieb. Aktuell beziehen mehr als 90 Abnehmer Wärme. Darunter sind die großen Kliniken, die Gemeinde, aber auch Einfamilienhäuser. In einem Neubaugebiet hatte die Gemeinde einen Anschluss der Grundstücke an das Nahwärmenetz sogar vorgegeben. Das sei nicht bei allen Häuslebauern gut angekommen. Heute seien sie laut Bürgermeister Ulrich Pfanner froh.

Der ZAK in Kempten produziert Fernwärme durch Müllverbrennung

Große Nachfrage verzeichnet auch die Energie GmbH des Zweckverbandes für Abfall (ZAK) in Kempten. Sie ist der einzige Anbieter im Allgäu, der Fernwärme aus Müllverbrennung gewinnt. Knapp 29.000 Zwei-Personen-Haushalte werden rein rechnerisch in Kempten bedient.

„Wir verbrennen pro Jahr 150.000 Tonnen Restmüll unter anderem aus Kempten sowie den Landkreisen Oberallgäu und Lindau“, sagt Geschäftsführer Christoph Lindermayer. Damit würden 176 Millionen Kilowattstunden Fernwärme produziert. Für die gleiche Menge würde man 19,3 Millionen Liter Öl oder 19,3 Millionen Kubikmeter Gas benötigen.

Um Fernwärme nutzen zu können, sollte das Gebäude nahe am Netz liegen. „Wer auch nur 50 Meter von unseren Rohrleitungen entfernt liegt und einen Anschluss haben will, muss mit Kosten von 130.000 Euro rechnen. Das macht wirtschaftlich keinen Sinn“, sagt Lindermayer.

