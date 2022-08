Festival in Füssen: Pianist Kirschnereit leitet Vielsaitig 2022

Porträt: Mit Pianist Matthias Kirschnereit hat das Festival Vielsaitig in Füssen einen alten Bekannten als künstlerischen Leiter. Zum Finale kommt ein Orchester

26.08.2022 | Stand: 17:44 Uhr

Eine einmalige, spannende Veranstaltung erwartet in diesem Jahr die Besucher des Füssener Festivals „Vielsaitig“: Nach 19 erfolgreichen Jahren mit dem Verdi Quartett übernimmt zum ersten und einzigen Mal der Pianist Matthias Kirschnereit die künstlerische Leitung. Und das in dem Jahr, in dem „Vielsaitig“ 20 und er selbst 60 werden. Kommendes Jahr folgt mit Cellist Julian Steckel wieder ein Streicher, geht es doch Füssen mit dem Festival im Barockkloster St. Mang darum, seine Tradition als Stadt des Geigenbaus zu feiern.

