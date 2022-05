So heiß wird der Festival-Sommer: Wer unter dem Allgäuer Himmel auftritt

Die Auswahl ist riesig: Bands, Schauspieler und Kabarettisten treten unter freiem Himmel auf. Ein Ausblick auf die Allgäuer Open-Air-Veranstaltungen im Sommer.

14.05.2022 | Stand: 21:03 Uhr

Schwofen am Forggensee, Räubergeschichten auf der Freilichtbühne, Party in der Innenstadt: Im Sommer 2022 gibt es eine ganze Menge an Freiluft-Veranstaltungen unter dem Allgäuer Himmel. Wir haben in den Kalender geschaut und die größten Veranstaltungen hier (in zeitlicher Reihenfolge) zusammengefasst. Natürlich ließe sich die Liste beliebig verlängern – schließlich gibt es in jeder Stadt, auf jedem Dorf Musik, Theater, Kabarett oder einfach nur Party – in hoffentlich warmen Sommernächten.

Diese Festivals und Open-Airs steigen im Sommer 2022 im Allgäu

Ikarus Festival Memmingen Party ist von 2. bis 6. Juni am Allgäu Airport Techno-Festival sorgen über 100 DJs für Musik.

Party ist von 2. bis 6. Juni am Techno-Festival sorgen über 100 DJs für Musik. Altusrieder Freilichtspiel : Aufstieg und Fall des Bayerischen Hiasl und seiner Räuberbande ist ab 18. Juni auf der Freilichtbühne zu sehen. „Schiller & Der bayerische Hiasl. Wir Räuber“ heißt das Schauspiel, das 24 Mal bis 21. August läuft.

: Aufstieg und Fall des Bayerischen Hiasl und seiner Räuberbande ist ab 18. Juni auf der Freilichtbühne zu sehen. „Schiller & Der bayerische Hiasl. Wir Räuber“ heißt das Schauspiel, das 24 Mal bis 21. August läuft. Immenstädter Sommer : Open-Air-Feeling soll es bei den vielen Veranstaltungen des Immenstädter Sommers im Klostergarten der Stadt geben – auch wenn ein Zeltdach gegen Regen schützt. Die Reihe startet am 23. Juni (20 Uhr) mit Liedermacher Werner Schmidbauer und endet am 10. August (20 Uhr) mit einem Auftritt von Konstantin Wecker und Sarah Straub. Dazwischen gibt es jede Menge Musik und Kabarett.

: Open-Air-Feeling soll es bei den vielen Veranstaltungen des Immenstädter Sommers im Klostergarten der Stadt geben – auch wenn ein Zeltdach gegen Regen schützt. Die Reihe startet am 23. Juni (20 Uhr) mit Liedermacher Werner Schmidbauer und endet am 10. August (20 Uhr) mit einem Auftritt von Konstantin Wecker und Sarah Straub. Dazwischen gibt es jede Menge Musik und Kabarett. Hildegardplatz Open Air Kempten : Direkt neben der Basilika St. Lorenz wollen am Samstag, 9. Juli (20 Uhr), die Dropkick Murphys für gute Laune sorgen. Die irisch-amerikanische Band macht einen Mix aus Punk-Rock und Irish Folk.

: Direkt neben der Basilika St. Lorenz wollen am Samstag, 9. Juli (20 Uhr), die Dropkick Murphys für gute Laune sorgen. Die irisch-amerikanische Band macht einen Mix aus Punk-Rock und Irish Folk. Märchensommer Allgäu in Kempten : „Peter Pan und Tinkerbell“ – dieses Stück für die ganze Familie wird heuer auf der Burghalde in Kempten aufgeführt. Nach der Premiere am 14. Juli folgen bis zum 21. August 15 Aufführungen (Beginn 16 Uhr).

: „Peter Pan und Tinkerbell“ – dieses Stück für die ganze Familie wird heuer auf der Burghalde in Kempten aufgeführt. Nach der Premiere am 14. Juli folgen bis zum 21. August 15 Aufführungen (Beginn 16 Uhr). Bregenzer Festspiele: Eine neue Oper ist heuer auf der Seebühne zu sehen: „Madame Butterfly“ von Puccini. Nach der Premiere am 20. Juli (21.15 Uhr) ist das Musiktheater-Drama bis 21. August 25 Mal zu sehen. Zwei Drittel der rund 200.000 Tickets sind schon weg.

Königswinkel Open Airs Füssen : Im Barockgarten beim Festspielhaus finden gleich vier Freiluft-Konzerte statt. Los geht’s am 23. Juli mit Sänger Roland Kaiser, am 29. Juli folgt Sarah Connor, am 30. Juli Sido und am 31. Juli Wincent Weiss. Beginn ist immer um 20 Uhr.

: Im Barockgarten beim Festspielhaus finden gleich vier Freiluft-Konzerte statt. Los geht’s am 23. Juli mit Sänger Roland Kaiser, am 29. Juli folgt Sarah Connor, am 30. Juli Sido und am 31. Juli Wincent Weiss. Beginn ist immer um 20 Uhr. Festspiele Wangen : Auf der Theaterbühne an der Stadtmauer ist 15 Mal Falladas „Kleiner Mann – was nun“ zu sehen – von 27. Juli bis 20. August. Als Kinderstück läuft – ebenfalls 15 Mal – „Des Kaisers neue Kleider.“

: Auf der Theaterbühne an der Stadtmauer ist 15 Mal Falladas „Kleiner Mann – was nun“ zu sehen – von 27. Juli bis 20. August. Als Kinderstück läuft – ebenfalls 15 Mal – „Des Kaisers neue Kleider.“ Open Airs am Buchenberg : Die Fantastischen Vier und Sänger Mark Forster sind die Gäste in der Allgäu Concerts Arena Buchenberg. Das Hip-Hop-Quartett tritt am 13. August auf, Mark Forster am 14. August (Beginn jeweils 20 Uhr).

: Die Fantastischen Vier und Sänger Mark Forster sind die Gäste in der Allgäu Concerts Arena Buchenberg. Das Hip-Hop-Quartett tritt am 13. August auf, Mark Forster am 14. August (Beginn jeweils 20 Uhr). Altusrieder Freilichtbühne: Neun Konzerte finden am Ende des Sommers in Altusried statt. Start ist am 26. August mit Rainhard Fendrich, Finale am 4. September mit der Spider Murphy Gang. Dazwischen treten Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten, The BossHoss, Johannes Oerding, Santiano, Seiler & Speer, die Kastelruther Spatzen und „Rock the Opera“ auf. Und es gibt auch einen Ausreißer: Maxi Schafroth ist mit seinem Freiluft-Kabarett schon am 27. Juli (20 Uhr) zu Gast.

