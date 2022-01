Das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen - Prachtbau am Forggensee zum Gedenken an König Ludwig II.

Im Festspielhaus Füssen gibt es sowohl unvergessliche Aufführungen als auch glamouröse Geburtstagsfeiern. Wissenswertes zu Gebäude und aktuellem Programm.

25.01.2022 | Stand: 09:57 Uhr

Es ist ein symbolträchtiges Datum, an dem 1998 der Grundstein für das Festspielhaus in Füssen gelegt wurde: am 25. August, dem Geburtstag von König Ludwig II. Und das ist kein Zufall. Immerhin war es das Märchenschloss des Königs von Bayern, das die Architektin Josephine Barbarino bei der Planung des Füssener Festspielhauses inspirierte.

Nach 19 Monaten Bau wurde das imposante Gebäude schließlich am 25. März 2000 eröffnet. Besonders spektakulär ist die Lage direkt am Forggensee mit Blick in die Allgäuer Berge, die vom Barockgarten vor dem Gebäude aus bewundert werden können.

Dafür wurde eigens eine künstliche Halbinsel angelegt. Über drei Monate seien nach Informationen der Homepage des Festspielhauses täglich 480 Lastwagenladungen Kies aufgeschüttet worden.

Festspielhaus Füssen bei Nacht. Bild: Benedikt Siegert

Theater im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen bietet Platz für 1350 Zuschauer

Gewaltig sind nicht nur die Mengen des aufgeschütteten Kies sondern auch die Maße des Theaters: Dieses ist 160 Meter lang, 31 Meter hoch und bietet 1350 Sitzplätze. Auf der Bühne sind eine Drehscheibe, eine Pferdelaufbahn sowie ein Wasserbecken verbaut.

Das Festspielhaus ist in gastronomischer Hinsicht breit aufgestellt. Im Restaurant Neuschwanstein, dem königlichen Biergarten, der Theaterbar oder dem Café haben Besucher die kulinarische Wahl zwischen bayerischer oder internationaler Küche.

Das Festspielhaus als Eventlocation für besondere Anlässe

Die Locations können auch für besondere Anlässe wie Hochzeiten oder große Geburtstagsfeiern gemietet werden. Nach eigenen Angaben finden bis zu 1200 Gäste im Festspielhaus Platz. 2020 feierte Ralph Siegel im Festspielhaus seinen 75. Geburtstag im großen Stil.

Deutschland sucht den Superstar in Füssen (DSDS) am Festspielhaus Füssen. Bild: Benedikt Siegert

Und auch die RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" war zum Dreh der Castings bereits zu Gast im Festspielhaus. Aber auch für kleinere Events kann man beim Festspielhaus eine passende Location buchen.

Flaggschiff des Festspielhauses Füssen: Das Ludwig-Musical, eine von vier Eigenproduktionen des Hauses. Bild: Ralf Lienert

Das aktuelle Programm im Festspielhaus Neuschwanstein

"Ludwig 2 - das Musical" : Das Musical dreht sich um das Leben und den Tod von König Ludwig II. - mit Blick auf das echte Schloss Neuschwanstein des bayerischen Königs. Laut dem Programm auf der Homepage des Festspielhauses steht nach zwei erfolgreichen Spielzeiten fest, dass "Ludwig 2" bis 2029 in Füssen aufgeführt werden soll. Tickets sind momentan bis September 2022 im Vorverkauf erhältlich.

: Das Musical dreht sich um das Leben und den Tod von König Ludwig II. - mit Blick auf das echte Schloss Neuschwanstein des bayerischen Königs. Laut dem Programm auf der Homepage des Festspielhauses steht nach zwei erfolgreichen Spielzeiten fest, dass "Ludwig 2" bis 2029 in Füssen aufgeführt werden soll. Tickets sind momentan bis September 2022 im Vorverkauf erhältlich. "The Dream King – Ludwig’s Castle and His Empress": Die Nachfrage nach dem Musical „Ludwig 2“ ist groß. „The Dream King“ als neues König-Ludwig-Musical von Janet Chvatal und Marc Gremm soll deshalb ab diesem Frühjahr englischsprachige Gäste in Füssen anlocken. Das Musical erzählt die Geschichte des jungen Ludwig, der sich als verträumter Prinz gegen den strengen Vater stellt.

Das erfolgreiche Musical "Die Päpstin" in Füssen im Festspielhaus. Bild: Ralf Lienert

"Die Päpstin - das Musical" : Das Stück basiert auf dem Weltbesteller von Donna W. Cross. Im Festspielhaus Füssen werde die Neuinszenierung des Werkes von Theaterdirektor Benjamin Sahler aufgeführt. Daneben gebe es auch zahlreiche Gastspielaufführungen in Stuttgart und im Saarland. Ab Mai wird das Musical wieder in Füssen zu sehen sein. Tickets sind im Vorverkauf bereits erhältlich.

: Das Stück basiert auf dem Weltbesteller von Donna W. Cross. Im Festspielhaus Füssen werde die Neuinszenierung des Werkes von Theaterdirektor Benjamin Sahler aufgeführt. Daneben gebe es auch zahlreiche Gastspielaufführungen in Stuttgart und im Saarland. Ab Mai wird das Musical wieder in Füssen zu sehen sein. Tickets sind im Vorverkauf bereits erhältlich. "Zeppelin - das Musical": Ralph Siegel produziert das Stück über den Luftfahrt-Pionier Graf Zeppelin und den letzten Flug der Hindenburg. Eigentlich sollte "Zeppelin - das Musical" schon im November 2020 Premiere im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen feiern. Der Start wurde jedoch auf Oktober 2021 verschoben. Die nächsten Aufführungen finden ab 19. Mai bis Juli statt. Tickets sind auf der Internetseite des Festspielhauses erhältlich.

"Passion 21": Das Musical erzählt die Geschichte um das Leiden und den Tod Jesu Christi neu. Sie wird aus fünf verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Die Spieltermine sind im April 2022.

Das Musical erzählt die Geschichte um das Leiden und den Tod Jesu Christi neu. Sie wird aus fünf verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Die Spieltermine sind im April 2022. "Der Ring - das Nibelungenmusical" : Richard Wagners Opern-Epos bildet zusammen mit der Nibelungensage die Basis für das Musical über Siegfried, den Drachentöter, Göttervater Wotan, dessen Tochter Brunhild und den gierigen Zwerg Alberich. Das Festspielhaus präsentiert die mehrfach ausgezeichnete neue Inszenierung von ARD Fernsehpreisträger Frank Nimsgern. Das Stück wird seit Oktober 2018 aufgeführt. Aktuell gibt es Tickets für Vorstellungen im März 2022 zu kaufen.

: Richard Wagners Opern-Epos bildet zusammen mit der Nibelungensage die Basis für das Musical über Siegfried, den Drachentöter, Göttervater Wotan, dessen Tochter Brunhild und den gierigen Zwerg Alberich. Das Festspielhaus präsentiert die mehrfach ausgezeichnete neue Inszenierung von ARD Fernsehpreisträger Frank Nimsgern. Das Stück wird seit Oktober 2018 aufgeführt. Aktuell gibt es Tickets für Vorstellungen im März 2022 zu kaufen. "Die Schöne und das Biest": Mehr als 25 Darsteller bringen das Musical "Die Schöne und das Biest" von Martin Doepke auf die Bühne des Festspielhauses. Das Musical ist für die ganze Familie gedacht. Im Gegensatz zur Disney-Version spielt die Handlung in einem Dorf in Deutschland. Das Stück wird ab Februar aufgeführt. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Darüber hinaus hat das Festspielhaus im Jahr 2022 ein volles Programm.

Musikfestspiele Königswinkel in Füssen 2022

Die Musikfestspiele Königswinkel 2022 finden von Mittwoch, 28. September, bis Montag, 3. Oktober, im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen statt. Auf dem Programm steht die Oper "Der fliegende Holländer" von Richard Wagner. Am Freitag, 30. September, findet vormittags das Schulkonzert statt und abends das Festkonzert.

(Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen jederzeit möglich. Stand: 24. Januar 2022)

