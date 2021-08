Festspielhaus Neuschwanstein: Märchenkönig auf Touristenfang

„The Dream King“ von Janet Chvatal und Marc Gremm soll ab 2022 englischsprachige Gäste in Füssen anlocken. Festspielhaus-Chef Benjamin Sahler hat Großes vor.

27.08.2021 | Stand: 18:05 Uhr

Füssens Theaterdirektor Benjamin Sahler ist zufrieden: Die Nachfrage nach dem Musical „Ludwig2“ ist groß. Viele der Aufführungen im Festspielhaus Neuschwanstein sind ausverkauft, zwar nicht wie gewohnt mit 1355 Besuchern, sondern – coronabedingt – mit nur 400. Bis Ende September hat er deshalb acht Zusatz-Aufführungen angesetzt. Bemerkenswert. Denn manch andere Häuser klagen in diesen Pandemie-Zeiten über schwindendes Publikumsinteresse. „Davon ist bei uns nichts zu spüren“, sagt er. Mit dem englischsprachigen Stück „The Dream King – Ludwig’s Castle and His Empress“ will er nun auch noch gezielt ausländische Touristen ansprechen.