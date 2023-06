Nach tödlichem Feuerwehreinsatz in NRW: So steht es um die Sicherheit der Allgäuer Wehren

Bei einem Brand in NRW sterben zwei Feuerwehrleute. Wie steht es um die Sicherheit der Wehren im Allgäu? Kreisbrandrat Markus Barnsteiner im Interview.

20.06.2023 | Stand: 19:52 Uhr

Die Bestürzung über den Tod zweier Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Sankt Augustin (Nordrhein-Westfalen) ist groß. Der Deutsche Feuerwehrverband fordert Wehren im ganzen Land auf, Trauerflore an ihren Fahrzeugen anzubringen, um ihre Anteilnahme zu bekunden. Auch im Allgäu kommen Feuerwehren dieser Bitte nach. Der Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Barnsteiner spricht im Interview mit unserer Redaktion über die Bedeutung eines solchen Falles für die Freiwilligen Feuerwehren in der Region und darüber, wie es um die Sicherheit der Einsatzkräfte bestellt ist.

