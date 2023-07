Warum feiern so viele Allgäuer Feuerwehren heuer 150. Geburtstag?

Bei etlichen Feuerwehren stehen Jubiläumsfeiern an – einige davon auch im Allgäu. Was das mit Turnern zu tun hat, erklärt Toni Heider aus Kaufbeuren.

06.07.2023 | Stand: 18:26 Uhr

Sie sind „bestens beinand“ und immer einsatzbereit, die „Geburtstagskinder“ der besonderen Art. Zahlreiche Freiwillige Feuerwehren in Bayern wurden vor 150 Jahren gegründet. Auch im Allgäu fanden oder finden in diesem Jahr entsprechende Jubiläumsfeiern statt. Beispielsweise in Bolsterlang (Kreis Oberallgäu) oder in Lechbruck, Unterthingau, Bidingen oder Buching (alle Kreis Ostallgäu). Doch wie kommt es zu dieser Häufung? Gab es vor 150 Jahren einen speziellen Anlass oder gar eine besondere Gefahrenlage? „Nein“, antwortet Feuerwehrexperte Anton „Toni“ Heider aus Kaufbeuren.

