Was tun, wenn Kirchengebäude zur finanziellen Belastung werden?

Weil zum Beispiel die Sanierung kirchliche Gebäude viel Geld kostet, denkt ein benachbartes Bistum über das Ende einiger Immobilien nach. Ein Weg fürs Allgäu?

03.11.2023 | Stand: 05:10 Uhr

Die finanzielle Belastung durch Kirchengebäude ist so hoch, dass auch darüber nachgedacht wird, Gotteshäuser abzureißen. Etwa, wenn im Gottesdienst viele Bänke leer bleiben und die Kirche auch sonst kaum genutzt wird. Oder wenn es einen nicht zu stemmenden finanziellen Kraftakt bedeuten würde, das Gebäude zu sanieren. Das ist Teil eines Projekts im Erzbistum München-Freising, mit dem dauerhaft Geld gespart werden soll. Wäre das auch ein Modell fürs Allgäu?

Wie im Erzbistum gibt es auch hier immer mehr Kirchenaustritte. Mehr als 30.000 Menschen verließen im vergangenen Jahr die katholische Kirche im Bistum Augsburg, das ungefähr mit den Grenzen Schwabens übereinstimmt. 2021 waren es 19.884 Menschen, die der Kirche den Rücken kehrten. Im Jahr 2020 waren es 13.042. Die Austrittszahlen steigen also, und damit sinken die Einnahmen durch die Kirchensteuer. Zudem sind die Kosten für Instandhaltung und Sanierung von Gebäuden erheblich gestiegen – durch erhöhte Zinsen und explodierte Baustoff-Preise.

In Füssen gibt es nicht nur die Überlegung, ein Gotteshaus abzureißen. Dort ist es schon entschieden: Die Kirche Zu den Acht Seligkeiten soll im kommenden Jahr abgebrochen werden. Das Gemäuer ist sanierungsbedürftig, es instand zu halten sehr teuer. Außerdem ist es mit mehreren hundert Plätzen für heutige Verhältnisse recht groß dimensioniert. Gleichzeitig benötigt der katholische Kindergarten St. Gabriel mehr Platz. So soll auf dem Gelände, auf dem jetzt noch die Kirche steht, ein neuer Kindergarten gebaut werden. Auch ein kirchliches Begegnungszentrum mit Räumen unter anderem für Gottesdienste und Verwaltung soll entstehen.

Ein Weg, der auch in anderen Teilen des Allgäus eingeschlagen wird? Zumindest weitere Kirchenabrisse werde es in absehbarer Zeit in der Region voraussichtlich nicht geben, sagt Peter Eisele. Er ist Referent für Gemeindeentwicklung des Bistums Augsburg und in dieser Funktion für die Dekanate Kempten, Lindau und Sonthofen zuständig. Bischof Bertram Meier sei es wichtig, Gotteshäuser zu erhalten.

Eine Kirche sei nicht nur ein Gebäude, das von einer Glaubensgemeinschaft genutzt werde, sagt Eisele. Sie präge auch ein Ortsbild. Deshalb sei ein Abriss „der allerletzte Schritt“. Bevor es so weit komme, müssten viele andere Möglichkeiten geprüft werden. Werde eine Kirche beispielsweise nicht mehr so stark genutzt wie früher, könne man darüber nachdenken, sie auch anderen christlichen Glaubensgemeinschaften zugänglich zu machen, etwa der griechisch- und der russisch-orthodoxen Kirche.

Kirchen in Bayern werden verstärkt auf ihre Standfestigkeit untersucht

Das Gleiche gelte für andere Gebäude der katholischen Kirche, heißt es beim Bistum. Sie könnten auch von Institutionen und Vereinen mitgenutzt werden, etwa von der Katholischen Jugendfürsorge und der Caritas. Dadurch könnte man auch eine Miete einnehmen. Wenn eine Kirchengemeinde nach solchen Mietern suche, werde sie vom Bistum dabei unterstützt. Zuerst schaue man nach christlichen Institutionen, wenn es dort keine Interessenten gebe, werde der Suchradius schließlich auf kommunale Einrichtungen und Vereine erweitert.

Nach dem Einsturz eines öffentlichen Gebäudes vor einigen Jahren in Oberbayern werden Kirchen im Freistaat verstärkt auf ihre Standfestigkeit untersucht. Sollte dabei herauskommen, dass eine Kirche dringend saniert werden muss, bedeute das nicht zwangsläufig eine finanzielle Last für das Bistum oder die Pfarrei. Denn oft sei der Freistaat in der Pflicht, dafür zu bezahlen. Das müsse dann also geprüft werden.

Ein Gutachten rund um die Statik wird auch noch für die katholische Kirche in Memmingerberg (Kreis Unterallgäu) erwartet. Ein möglicher Abriss dieses Gebäudes war vor etwa einem Jahr einmal im Gespräch. Wenige Wochen später wurde aber Entwarnung gegeben. Es wird auch nicht erwartet, dass die Gutachten etwas anderes ergeben. Das Gebäude kann normal genutzt werden. Wenn auch ohne Heizung derzeit, die defekt ist.

