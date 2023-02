Finanzspritze für die Kultur: Allgäuer Veranstalter erhalten weit über eine Million Euro

Überraschung aus München: Weit über eine Million Euro aus der bayerischen Staatskasse sollen ins Allgäu fließen. Wem das Fördergeld der Regierung wie hilft.

15.02.2023 | Stand: 17:18 Uhr

Eine ebenso kräftige wie überraschende Finanzspritze vom Freistaat werden mehrere Allgäuer Theater und Kulturveranstalter erhalten. Weit über eine Million Euro fließen aus dem Bayerischen Haushalt in die Region. Den höchsten Betrag, 400.000 Euro, erhalten die Freilichtspiele in Altusried (Oberallgäu). 300.000 Euro bekommt das Bergbauernmuseum in Diepolz (bei Immenstadt). Auch das Festival „Neuschwanstein Konzerte“, dessen Neustart vermutlich 2024 erfolgen wird, sowie das Theater in Kempten profitieren vom Geldsegen aus München. Er stammt aus einer Haushalts-Initiative der beiden Regierungsfraktionen CSU und Freie Wähler.

"Das Geld tut uns richtig gut", sagt Sebastian Heerwart von der Freilichtspiel-GmbH in Altusried

Mit den 400.000 Euro für die Altusrieder Freilichtspieler sollen Einnahmeausfälle in den Corona-Jahren 2020 und 2021 abgefedert werden. „Das Geld tut uns richtig gut“, kommentiert Geschäftsführer Sebastian Heerwart die unverhoffte Förderung. Die gemeinnützige Freilichtspiel-Gesellschaft fiel durch alle Förder-Raster, weil sie gemeindlich getragen wird. Inzwischen sei das Finanzpolster aus früheren Jahren aufgebraucht – zumal das große Freilichtspiel „Schiller & der Bayerische Hiasl: Wir Räuber“ im Sommer 2022 erheblich weniger Besucherinnen und Besucher anlockte als erwartet. Am Ende des Aufführungsreigens stand ein Minus von 150.000 Euro, teilt Heerwart mit.

Für die Unterstützung aus der Staatskasse machte sich auch der Kemptener Alexander Hold stark, der für die Freien Wähler im Landtags sitzt. „Es ist beachtlich, welche Theaterkultur die Altusrieder über die Jahre geschaffen haben“, sagt er. Dieses Jahr steht die Märchen-Produktion „Ronja Räubertochter“ auf dem Spielplan; 2025 folgt der Allgäuer Bauernkrieg.

Neustart der "Neuschwanstein Konzerte" fällt leichter, sagt Organisator Johann Fleschhut

Glücklich ist auch Johann Fleschhut. Der Seeger Rechtsanwalt und Ostallgäuer Altlandrat möchte mit der „Konzertgesellschaft Neuschwanstein“ die Konzertreihe auf dem Schloss wiederbeleben. Er sei für die Förderung mit 150.000 Euro sehr dankbar. Der Neustart falle damit „deutlich leichter“, man habe „ein bisschen mehr Spielraum“. Fleschhut lobt das Engagement des Kaufbeurer Abgeordneten Bernhard Pohl. Als haushaltspolitischer Sprecher der Freien Wähler im Landtag habe er maßgeblich für die 150.000 Euro-Finanzspritze ins Ostallgäu gesorgt.

Wann es auf dem Königsschloss wieder mit Konzerten losgeht, ist immer noch offen. Der Sommer 2023 sei eher unwahrscheinlich, weil es wohl noch Bauarbeiten im Schlosshof gebe, wo Open-Air-Konzerte stattfinden sollen, erklärt Fleschhut. Er rechnet inzwischen eher mit einem Start im Jahr 2024. Mit potenziellen künstlerischen Leitern der „Neuschwanstein Konzerte“ führe man Vorgespräche.

Damit wäre beim Märchensommer auf der Burghalde in Kempten ein Sonnensegel möglich

Das Bergbauernmuseum in Diepolz (bei Immenstadt) erhält 300.000 Euro. Das Geld fließt in den geplanten Wiederaufbau der Bierenwang-Alpe. Sie wurde 2019 am Fellhorn bei Oberstdorf abgebaut und eingelagert. Der originalgetreue Wiederaufbau und eine Nutzung als Kinder-Museums-Projekt sind bisher an der fehlenden Finanzierung gescheitert.

Das Theater in Kempten profitiert ebenfalls. Es erhält 80.000 Euro für den Märchensommer auf der Burghalde. Das Geld könne sie gut gebrauchen, erklärt Intendantin Silvia Armbruster; sie will es in Bühnenbild, Technik und Ausstattung stecken. „Die Preise für Material sind so gestiegen, dass auch der Besucherzuwachs die immensen Kosten nicht decken konnte.“ Der Märchensommer kommt indirekt in den Genuss weiterer 80.000 Euro aus München: Diesen Betrag stellt der Freistaat der Stadt Kempten bereit, damit sie ein Sonnensegel auf der Burghalde installieren kann. Dies hatte sich Armbruster gewünscht, weil bei den nachmittäglichen Aufführungen ein Teil des Publikums in der prallen Sonne sitzt. In diesem Sommer ist „Die kleine Meerjungfrau“ zu sehen.

Diese Veranstalter können sich ebenfalls über Förderungen freuen:

Das „Festival der Nationen“ in Bad Wörishofen soll 50.000 Euro aus dem Staatssäckel erhalten.