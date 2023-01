Vor Klinik ausgesetztes Baby jetzt bei Pflegefamilie - Polizei sucht weiterhin nach Eltern

Das vor der Klinik in Immenstadt ausgesetzte Baby ist bei einer Pflegefamilie untergekommen – wie viele andere Kinder im Allgäu auch. Jetzt erzählen Betroffene.

18.01.2023 | Stand: 16:39 Uhr

Ein Handtuch, in das der kleine Bub gewickelt war, als er vor dem Immenstädter Krankenhaus abgelegt wurde, ist mit blauen Muscheln und Seesternen bedruckt. Hersteller ist die Firma „dyckhoff“. Ein anderes Tuch ist bunt – gerade einmal 40 auf 80 Zentimeter Stoff reichten aus, um das Baby darin Anfang Dezember abzulegen. Diese neuen Informationen gab die Polizei nun bekannt. Sie erhofft sich dadurch neue Anhaltspunkte zum Verbleib der Mutter und fragt: Wer kann Hinweise geben?

Bislang gibt es keine Spur zu den Eltern. Aussagen von Zeugen, die eine Frau im Tatzeitraum gesehen haben wollen, führten bislang nicht zum Erfolg, teilt die Polizei mit. Gesehen wurde eine Frau, die 20 bis 25 Jahre alt sei, hochdeutsch spreche, ein gepflegtes Erscheinungsbild habe sowie eine grüne Daunenjacke und eine weiß-grüne Mütze getragen haben soll.

Der Fall des Immenstädter Findelkindes beschäftigte viele Menschen. Handeln mussten allerdings Ingrid Schneider und ihr Team vom Jugendamt Oberallgäu als zuständige Behörde. Sie waren es, die dem Bub eine Pflegefamilie vermittelt haben. Das Baby lebt nun bei einer Familie in der Region.

Findelkind von Immenstadt: Das Jugendamt Oberallgäu kümmert sich

Seit 37 Jahren arbeitet Ingrid Schneider im Sozialen Dienst des Landratsamtes. Bereits 2009 war sie für ein Findelkind zuständig, das ebenfalls in Immenstadt abgelegt wurde. Damals meldete sich die Mutter wenig später, das Baby wurde ihr zurückgegeben. Einen Fall wie jetzt hat Schneider noch nie erlebt.

Wer kann Hinweise zu diesem Handtuch geben? Bild: Polizei Schwaben Süd/West

Mütter, die psychisch krank und überfordert sind, häusliche Gewalt, Drogen und Missbrauch: Schneider begegnet in ihrem Beruf verschiedensten Schicksalen und Gründen, warum Eltern ihre Kinder abgeben wollen, manchmal müssen. Verurteilt werde aber niemand, sagt sie. Das Jugendamt wird aber tätig, wenn „Kindeswohl gefährdet ist“. So kommen Kinder in Adoptionsfamilien. Oder zu „Eltern auf Zeit“, wie die Sozialpädagogin Pflegefamilien nennt. Beispielsweise zu den Schneiders nach Waltenhofen im Oberallgäu. Eine ganz normale Familie, sagt Mutter Manuela schmunzelnd.

Pflegefamilie: Wie nimmt man ein Pflegekind auf?

Vor acht Jahren nahmen sie und ihr Mann ihren Neffen auf. Er war damals zwei Jahre alt. Eigentlich sollte es anfangs nur für einige Monate sein, erzählt Schneider. Jetzt sind es Jahre, der Junge ist inzwischen zehn. Sie und ihr Mann hätten selbst keinen Kinderwunsch gehabt. Doch nachdem sie einen Kurs für werdende Pflegeeltern besucht hatten, bekam die Familie bald Gesellschaft. Inzwischen wohnen drei Pflegekinder bei den Schneiders. Alle drei haben Kontakt zu ihren leiblichen Eltern. Meist ein- bis zweimal im Monat, erzählt sie. Natürlich sei der Gedanke schwierig, die Kinder eines Tages wieder weggeben zu müssen. Doch das bestimme nicht den Alltag.

Im Allgäu leben über 315 Pflegekinder. Interessierte Erwachsene können sich bei Behörden informieren. Neue Pflegeeltern werden laut den Allgäuer Ämtern ständig gesucht. Im Ostallgäu sind es laut Landratsamt beispielsweise 73 Kinder, verteilt auf 60 Pflegefamilien. Im Oberallgäu gebe es 110 Kinder und 85 Familien, die vom Jugendamt betreut werden. Tendenz steigend. Das hänge wohl mit der gesellschaftlichen Entwicklung zusammen, vermutet die Sozialpädagogin. Die Belastungen und psychische Krisen nähmen zu, die Fälle von häuslicher Gewalt seien in den vergangenen Jahren mehr geworden. Alles Gründe für den Anstieg, glaubt Schneider. Zudem würden Polizei, Nachbarn oder Bekannte heute genauer hinsehen, als noch vor einigen Jahren.

Ingrid Schneider kümmert sich als Gruppenleiterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes um Pflegefamilien. Bild: Marina Kraut

Recht auf Herkunft: Wo sind meine biologischen Wurzeln?

Auch Kinder dürfen hinschauen. Ab einem Alter von 16 Jahren haben sie das Recht zu erfahren, wo ihre biologischen Wurzeln liegen. Das hat das Bundesverfassungsgericht 1989 in einer Grundsatzentscheidung bestätigt. Mit ihren Fragen kommen sie dann zum Jugendamt. Menschen treibt die Frage um, wo sie herkommen, weiß Schneider. Vor allem Pflege- und Adoptionskinder.

Ingrid Schneider sagt, wenn die Mutter des ausgesetzten Babys auch nach einem Jahr nicht gefunden ist, dann wird ein Adoptionsverfahren eingeleitet. Und spätestens dann, wenn der Bub 16 ist, wird er Fragen haben. „Und wir können ihm so keine Antworten geben.“