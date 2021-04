Querdenker planen Demo am 17. April in Kempten

Am Samstag, 17.4.21, ist eine Corona-Demo der Querdenker Allgäu in Kempten geplant. Findet die Demo statt? Wer sind die Sprecher?

09.04.2021 | Stand: 23:54 Uhr

Sogenannte "Querdenker" planen am Samstag, 17.4.21, eine Demo in Kempten. Findet die Demo statt? Wer sind die Sprecher? Der Überblick.

Querdenker-Demo am Samstag, 17. April 2021, in Kempten: Was ist bekannt?

Am Samstag, 17.4.2021, planen sogenannte "Querdenker" in Kempten eine Demonstration unter dem Motto "1 Jahr Freiheitsbewegung". Beginn der Veranstaltung soll um 13.30 Uhr sein.

Was sind "Querdenker"?

Die "Querdenker"-Bewegung, die gegen staatliche Corona-Maßnahmen mobil macht, hatte ihre Keimzelle in Stuttgart. Mittlerweile hat sich daraus eine bundesweit aktive Protestbewegung entwickelt. Schon seit Monaten haben Verfassungsschützer ein scharfes Auge auf die Gruppe, weil sich immer wieder Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger unter die Demonstranten mischten. Spätestens seit dem Aufruf zum "Sturm auf den Reichstag" und die Besetzung der Treppe vor dem Parlament ist die Politik höchst alarmiert.

Anhänger von "Querdenken" und Ableger der Bewegung demonstrierten in den vergangenen Monaten in vielen Städten gegen Beschränkungen in der Corona-Krise. An den Demonstrationen nahmen oft auch an Fahnen und Symbolen erkennbare Neonazis und sogenannte Reichsbürger teil.

Wichtigster Akteur der "Querdenker" ist der Unternehmer Michael Ballweg, der nach Recherchen verschiedener Medien die Bewegung für sich zu einem gut laufenden Geschäftsmodell entwickelt hat.

Findet die Querdenker-Demo am 17.4.21 in Kempten statt?

Lesen Sie auch

Protest gegen Corona-Maßnahmen "Querdenker" ignorieren Verbot in Dresden - Demo auch in München

Aktueller Stand ist, dass die Demo in Kempten angemeldet ist. In den einschlägigen Kanälen der sogenannten Querdenker, etwa im anonymen Kurznachrichtendienst Telegram, wird für die Kundgebung intensiv geworben.

Warum sorgte eine Querdenker-Demo in Kempten schon einmal bundesweit für Schlagzeilen?

Im November 2020 demonstrierten in Kempten rund 800 Menschen im Rahmen einer Querdenker-Demo gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Als Redner trat damals der Homöopath Rolf Kron auf. Der sagte unter dem Applaus der Zuschauer, es sei ihm egal, ob die Besucher nach der Veranstaltung ihre Ehepartner verprügelten oder KInderpornos konsumierten. Wichtig sei, dass diese die "Querdenker"-Bewegung unterstützten. Der verbale Ausfall wurde in Medien als Zeichen für die zunehmende Radikalisierung der "Querdenker"-Bewegung gewertet, unter anderem in der reichweitenstarke ZDF "Heute Show" am 9. April.