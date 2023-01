Fit mit 60 Plus: „Allgäu-Arni“ Jürgen Haslach (64) macht's vor - und gibt diese Tipps

Ex-Bundesliga-Footballer Jürgen Haslach (64) ist noch immer ein Kraftpaket. Mit seinem Beispiel will er andere motivieren. Das sind seine Tipps.

09.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Er ist pumperlgesund. Oder besser gesagt: Er pumpt sich gesund! Der frühere Bundesliga-Footballer Jürgen Haslach wird heuer 65 Jahre alt – und ist noch immer beneidenswert fit: Beim Bankdrücken schafft der frühere Konstrukteur und heutige Rentner 120 Kilo. Über den Opa staunen selbst die Jungen. Wie magisch zieht es Haslach zwei, drei Mal pro Woche zu den Hanteln. „Er ist unser Allgäu-Arni“, wird er im Fitnessstudio schon mal augenzwinkernd mit dem zehn Jahre älteren Arnold Schwarzenegger verglichen. Haslach wirbt ähnlich wie der Hollywoodstar und Politiker für mehr Sport und Bewegung im neuen Jahr.

„Ich freue mich über alle, die ihren inneren Schweinehund besiegen. Ab einem gewissen Alter geht es längst nicht mehr darum, irgendjemand etwas zu beweisen, sondern um das gute Gefühl beim Sport und die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit“, sagt das Gründungsmitglied der Allgäu Comets.

(Lesen Sie auch: GFL-Spielplan 2023 steht fest: Warum die Comets nächste Saison zwei Spiele mehr haben)

Wer im neuen Jahr mehr Sport machen will, dem empfiehlt er, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. „Einen auf Einzelkämpfer zu machen, geht meistens schief. Wenn man sich dagegen gegenseitig motiviert und sich zum Beispiel regelmäßig mit anderen im Fitnessstudio verabredetet, hilft das ungemein“, sagt Haslach. Genau so sieht es Comets-Teamarzt Dr. Johannes Huber: „1000 Freunde in den sozialen Netzwerken sind schön und nett. Aber viel wichtiger sind eine Handvoll Menschen, mit denen man wirklich etwas unternimmt“, sagt der Chirurg. „Sport, Bewegung, eine ausgewogene Ernährung und Ruhephasen im Leben steigern das Wohlbefinden. Wer jeden Tag eine Stunde an der frischen Luft verbringt, weiß, wovon ich rede.“

Video: Hier stemmt Jürgen Haslach 120 Kilo beim Bankdrücken

Durch regelmäßige Spaziergänge, Nordic Walking oder Schwimmen ließen sich auch im Alter Kondition und Fitness verbessern. Auch die gute alte Liegestütze kann eine Rolle spielen, findet Haslach: „Das ist eine sehr effektive Übung. Nicht nur für die Arme.“ Auch Schultern, Rumpf, Brust und Gesäßmuskulatur werden trainiert. „Das Schöne dabei ist: Man kann sich ständig verbessern. Wer anfangs nur eine Liegestütze schafft, wird schon bald 5, 10 oder 15 packen“, sagt Haslach, bei dem pro Tag 2x25 Liegestütze zum Standard gehören.

(Lesen Sie auch: Mehr als ein Kraftpaket: So tickt Deutschlands "fitteste" Frau)

Aus Erfahrung weiß er, dass speziell diese Übung aber nicht jedem liegt. Bei manchen weckt sie Erinnerungen an den von ihnen ungeliebten Schulsport. „Dafür begeistern die sich dann zum Beispiel für moderne Fitnessgeräte mit vielen technischen Möglichkeiten“, sagt Haslach. „Wichtig ist, dass man herausfindet, was einem Spaß macht.“ Allerdings sollte man sich auch nicht übernehmen. Diese schmerzliche Erfahrung hat er selbst schon gemacht. Mit sage und schreibe 55 Jahren wagte er als Footballer ein Comeback in der damaligen zweiten Mannschaft der Allgäu Comets – und absolvierte tatsächlich noch einmal ein Spiel. Danach war endgültig Schluss. „Der Körper hat nicht mehr mitgespielt“, sagt Haslach.

Auch im Fitnessstudio merkt er, dass die Zeit nicht spurlos an ihm vorbei geht. „Beim Bankdrücken hab ich mir früher 165 Kilo aufgelegt!“ Doch auch seine heutigen Serie an diesem Gerät ist beeindruckend: jeweils 50, 70, 90 Kilo mit zehn Wiederholungen, dann 110 und 120 Kilo mit jeweils ein bis zwei Wiederholungen. „Mir tut das gut“, sagt Haslach schnaufend. Am schlimmsten seien für ihn die Schließung der Fitnessstudios in der Corona-Pandemie gewesen. „Prompt habe ich Rückenprobleme bekommen“, erzählt er. Als Reaktion kaufte er sich eine Hantelbank für Zuhause: „Ohne Fitness geht’s bei mir nicht.“