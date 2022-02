Dreitägiges Wander-Abenteuer findet erstmals im Allgäu statt - Darum geht es für die Teilnehmer

Fjällräven Classic Germany: Die bundesweit erste Veranstaltung dieser Art mit 200 Teilnehmern startet im Mai in Immenstadt. Übernachtet wird in Camps.

Es soll ein dreitägiges Wanderabenteuer im Einklang mit der Allgäuer Natur werden: 200 Teilnehmer brechen mit ihrem eigenen Gepäck auf, schlafen in speziellen Camps und kommen entlang der Strecke an Check Points vorbei, an denen sie helfende Hände und medizinische Betreuung vorfinden. Dieses Erlebnis möglich machen will der bundesweit erste „Fjällräven Classic“, der vom 26. bis zum 28. Mai im Allgäu stattfindet.

Namensgeber ist ein schwedischer Outdoor-Ausrüster, der an weltweit neun Orten Veranstaltungen dieser Art anbietet. Für die bundesweite Premiere arbeitet er mit der Allgäu GmbH sowie der Stadt Immenstadt und Oberstaufen Tourismus zusammen. Gewandert wird ab dem Großen Alpsee nach Oberstaufen und über die Salmaser Höhe wieder zurück. „Mit der Kooperation bis ins Jahr 2024 sichern wir uns Optionen für weitere Veranstaltungen mit Fjällräven. Das Unternehmen verfolgt dieselben Ziele wie wir: Menschen für den achtsamen und nachhaltigen Umgang mit der Natur zu sensibilisieren“, sagt Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH.

Zum Konzept gehört beispielsweise, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer einen Müllbeutel bekommt, in dem der eigene, aber auch herumliegender Müll eingesammelt wird. Weitere Infos zur Dreitagestour sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier

Trailrun und Berglauf 2022: Im Allgäu mehrere Events geplant

Um sportliche Resultate geht es dagegen bei verschiedenen Berglauf-Veranstaltungen, die in diesem Sommer im Allgäu geplant sind. Dazu zählt beispielsweise der „Mountainman Trailrun“ am 21. Mai in Nesselwang, bei dem über verschiedene Distanzen von zehn Kilometer bis 42,2 Kilometer gestartet wird. Der traditionell längste Allgäuer Lauf im Gebirge findet im Rahmen des „Allgäu Panorama Marathon“ am 14. August statt: Der dort angebotene „Ultra-Trail“ führt über knapp 70 Kilometer.

Der legendäre Transalpin Run über die Alpen streift das Allgäu heuer indes nicht. Turnusmäßig ist der Start am 14. August in Garmisch-Partenkirchen. Die Läuferinnen und Läufer absolvieren 290 Kilometer gespickt mit 17.000 Höhenmetern im Aufstieg auf acht Etappen.

