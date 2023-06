So ist das Programm beim Tag der Bundeswehr 2023 in Kaufbeuren

Am Fliegerhorst Kaufbeuren steigt am 17.6 der "Tag der Bundeswehr" 2023. Hier Infos zu Datum, Programm, Anfahrt, Parken und Eintritt beim Tag der offenen Tür.

18.06.2023 | Stand: 07:35 Uhr

Am Fliegerhorst Kaufbeuren wird am 17. Juni der Tag der Bundeswehr 2023 stattfinden. Datum, Programm, Ablauf, Parken - Was über die Großveranstaltung der Bundeswehr auf dem Fliegerhorst Kaufbeuren bekannt ist, lesen Sie hier.

Wann ist der Tag der Bundeswehr 2023?

Der Tag der Bundeswehr ist am Samstag, 17. Juni 2023, von 9 bis 17 Uhr in Kaufbeuren. Das Motto lautet „Wir sind da!“.

Was ist der Tag der Bundeswehr genau?

Den Tag der Bundeswehr gibt es seit 2015. An diesem Tag präsentieren sich verschiedene Standorte von Heer, Luftwaffe und Marine ähnlich einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 fand er virtuell im Internet statt. 2022 sollte der Tag der Bundeswehr schon einmal am Fliegerhorst Kaufbeuren stattfinden. Er wurde jedoch aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine abgesagt. Auf dem Gelände laufen bereits die Vorbereitungen. Und zu Besuch kommt auch ein echter Social-Media-Promi.

Wie ist das Programm beim Tag der offenen Tür am Fliegerhorst Kaufbeuren 2023?

Deutschlandweit ist Kaufbeuren der einzige Luftwaffenstandort, der teilnimmt. Deshalb werden Flugzeuge und Hubschrauber am Boden und eventuell auch ein Überflug am Kaufbeurer Himmel eine besondere Rolle spielen.

Die Kaufbeurer Ausbildungsluftfahrzeuge Eurofighter und Tornado sowie die Transporthelikopter (CH-53) und der Mehrzweckhelikopter (H-145 LUH SOF) können besichtigt werden.

können besichtigt werden. Der Überflug eines Airbus A400M Transportflugzeuges wartet ebenfalls auf die Besucherinnen und Besucher.

Transportflugzeuges wartet ebenfalls auf die Besucherinnen und Besucher. Des Weiteren werden die Kampfpanzer Leopard 1 und 2 zu sehen sein.

Heeresdienststellen wollen diverses weiteres Großgerät ausstellen.

Ein vielfältiges Bühnen- und Musikprogramm, Live-Schaltungen über eine Großbildleinwand zu anderen Standorten und in einen Auslandseinsatz sowie der Besuch von Spitzensportlerinnen- und Sportlern sind weitere Punkte. Ein Kinderprogramm und Stände mit Essen und Getränken runden das Programm ab.

Was kostet der Eintritt beim Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren?

Der Eintritt am Fliegerhorst Kaufbeuren ist frei.

Wie sind die Anfahrt zum Fliegerhorst Kaufbeuren?

Der Fliegerhorst Kaufbeuren ist mit dem Auto gut erreichbar. Im Navigationssystem kann die Adresse Kaufbeuren Apfeltranger Straße 15 eingegeben werden. Allerdings darf dort am Tag der Bundeswehr nicht geparkt werden.

Wo kann ich beim Tag der Bundeswehr beim Fliegerhorst in Kaufbeuren parken?

Für Besucher wird es ausgewiesene Parkflächen geben. Die Sammelparkplätze mit Shuttlebus-Service befinden sich im Gewerbepark Kaufbeuren, im Innovapark und am Tänzelfestplatz. Sie sind ausgeschildert. Zusätzlich wird eine Buslinie zwischen der Bushaltestellte Plärrer, dem Kaufbeurer Bahnhof und dem Veranstaltungsgelände eingerichtet. Die Parkplätze im Innovapark und am Tänzelfesplatz sind inzwischen komplett gefüllt.

Wo wird der Tag der Bundeswehr 2023 noch gefeiert?

10 Standorte beteiligen sich am Tag der Bundeswehr 2023.