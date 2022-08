Ukraine: Die Hilfsbereitschaft im Allgäu hat nachgelassen

Im Allgäu leben rund 7000 Geflüchtete aus der Ukraine. Wohnungen zu finden ist schwierig. Schulen und Kitas stehen vor Herausforderungen.

22.08.2022 | Stand: 18:47 Uhr

Vor fast genau einem halben Jahr begann die Invasion russischer Truppen in die Ukraine – am 24. Februar. Seitdem dauert der Angriffskrieg an. Zahlreiche Ukrainerinner und Ukrainer haben ihre Heimat verlassen, fast 7000 Menschen haben im Allgäu Zuflucht gefunden. Die Suche nach Arbeitsplätzen und Wohnraum gestaltet sich allerdings schwierig. Auch habe die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung mittlerweile deutlich nachgelassen, beklagen Helferkreise. Wie sich die Situation in der Region aktuell darstellt:

