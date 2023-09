Auch in anderen Allgäuer Landkreisen spitzt sich die Flüchtlingslage zu

Der Unterallgäuer Landrat schreibt an den Bundeskanzler. Er warnt: Die Belastungsgrenze ist erreicht. Ähnlich sieht es in anderen Allgäuer Landkreisen aus.

31.08.2023 | Stand: 12:27 Uhr

„Hier vor Ort findet die Flüchtlingskrise statt.“ So bringt es der Unterallgäuer Landrat Alex Eder (Freie Wähler) in einem Offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz auf den Punkt. Noch gelinge es, diese Krise zu bewältigen, „allerdings ist die Belastungsgrenze der Kommunen erreicht, beziehungsweise teilweise bereits überschritten“, warnt Eder. In dem Schreiben kritisiert er politische Entscheidungen der Bundesregierung. Ändere sich nichts grundlegend, „schaffen wir das nicht“.

