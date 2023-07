Weitere Unterkünfte für Flüchtlinge im Oberallgäu geplant

Immer mehr Flüchtlinge erreichen das Allgäu. Deshalb richtet unter anderem der Landkreis Oberallgäu neue Unterkünfte ein. Doch diese reichen nicht aus.

28.07.2023 | Stand: 12:14 Uhr

Der Landkreis Ostallgäu richtet derzeit noch mehr Unterkünfte für Flüchtlinge ein. In Oberstdorf, Wiggensbach, Oy-Mittelberg und Rettenberg wird es zukünftig je etwa 50 weitere Plätze für geflüchtete Menschen geben.

Dauerhafte Bleiben aber auch Notunterkünfte für kurze Zeit werden im Oberallgäu eingerichtet

„Es sind zum Teil Neubauten und zum Teil bereits bestehende Häuser, die umfunktioniert werden“, sagt Franziska Springer, Pressesprecherin des Landratsamtes Oberallgäu. In Sonthofen wird eine zusätzliche Notunterkunft eingerichtet, ähnlich dem bereits bestehenden Zelt in Immenstadt, das weiterhin genutzt wird. „Dort kommen die Flüchtlinge aber nur vorübergehend für maximal zwei Wochen unter.“

In den Flüchtlingseinrichtungen im Oberallgäu leben derzeit 1506 Personen. Und nach wie vor werden es im ganzen Allgäu jede Woche noch mehr. Für die Landkreise wird es zunehmen schwieriger, die Menschen aufzunehmen. Trotz neuer Einrichtungen ist das auch im Oberallgäu der Fall.

Landratsamt Oberallgäu: "Wir suchen händeringend"

„Es fehlt an Unterkünften. Wir suchen händeringend“, sagt Springer. Wer sich vorstellen könne, Wohnungen, Gebäude oder Grundstücke an den Landkreis zu vermieten, solle sich per Mail beim Amt für Migration melden.

„Ob das leer stehende Gasthöfe und Hotels oder sonstige Häuser sind – alles davon hilft uns weiter“, betont Springer. Auch unbebaute Flächen seien geeignet, solange sie an die Infrastruktur angebunden seien. „Grundsätzlich sind wir für jedes Angebot dankbar. Das Landratsamt prüft die jeweiligen Objekte dann zum Beispiel auf Brandschutz.“

Wer Wohnraum vermieten möchte, kann sich per Mail beim Landratsamt Oberallgäu melden: wohnungsangebote-ukraine@lra-oa.bayern.de

Lesen sie auch: Asylpolitik: SPD-Politiker wettert gegen Union