Flieger aus Israel: Angehörige zittern am Allgäu Airport um ihre Liebsten

Eine Ryanair-Maschine aus dem von Terror erschütterten Israel landete am Montagabend in Memmingen. Kurz vor Abflug gab es Alarm - und bange Stunden.

09.10.2023 | Stand: 20:50 Uhr

Die Sorgen sind ihr anzumerken. Viktoria Vilher steht am Montagnachmittag im Terminal des Flughafens Memmingen. Sie wartet auf ihren Mann Yuriy. Hat er Israel verlassen können? Er ist 38, war in der Armee mal Scharfschütze. Es könnte also sein, dass er am Flughafen von Tel Aviv abgefangen wurde, damit er als Soldat für Israel kämpft. Gegen die islamistische Hamas, die das Land am Samstag angegriffen hat.

Hunderte Tote hat es dabei gegeben. Schließlich hat Israel der Hamas den Krieg erklärt. Hat es Yuriy, der in Israel seine Familie besucht hat, noch herausgeschafft? In den Ryanair-Flieger, der am Montag von Tel Aviv zum Allgäu-Airport in Memmingerberg unterwegs ist?

Flug von Tel Aviv nach Memmingen: Banges Warten am Allgäu Airport

Auch Maria Angeli aus Wiggensbach wartet im Terminal. Auch sie ist aufgeregt und angespannt. Ihr Neffe und dessen Frau haben in Israel Urlaub gemacht und wollten heute zurückkommen. Der Bildschirm, auf dem steht, wann welcher Flieger landen soll, zeigt an: Verspätung. Weiter warten. Und dann endlich die Erleichterung: Ihr Neffe Simon Ruß und Frau Lena Weit kommen durch den Ausgang. Es geht ihnen gut.

Israel-Urlauber landen in Memmingen: Mit Einheimischen in den Bunker geflüchtet

„Samstagfrüh habe ich einen Schlag gehört und gewusst: Das kann nicht normal sein“, sagt Lena Weit. Sie habe das Handy angestellt und auf einer Nachrichtenseite gelesen: Angriff auf Israel. Auch auf Tel Aviv, wo die beiden eine Woche entspannen wollten.

Sie blieben erst mal in ihrer Unterkunft, gingen dann wenig später frühstücken. „Dann gab es Fliegeralarm. Wir sind mit Einheimischen in einen Bunker geflüchtet.“ Sie bekamen den Rat, wieder in ihre Unterkunft zu gehen. Bis abends blieb es ruhig. Dann gingen die beiden zum Abendessen. „Da gab es wieder zweimal Fliegeralarm.“ Erneut mussten sie in Schutzräume. „Die Israelis waren sehr ruhig, die kennen das schon. Das hat uns ein sicheres Gefühl gegeben“, sagt Simon Ruß.

Ben-Gurion-Airport in Tel Aviv: Alarm vor dem Abflug nach Memmingen

Beim Alarm blieb es dann auch. Explosionen waren zu hören, aber nicht in der Nähe: „Sorgen hatte ich nur vor der Rückreise.“ Dass der Flug ausfällt. Mehrere Fluglinien strichen am Montag ihre Flüge von und nach Tel Aviv.

Ihre Maschine aber flog. Allerdings mit Verspätung: Wegen eines Raketenalarms mussten alle Passagiere in sichere Teile des Terminals gehen. Als sie endlich im Flugzeug saßen, eine weitere Sorge: Dass das Flugzeug von einer Rakete getroffen wird, sobald es in der Luft ist. Am Ende ging für die beiden alles gut.

Lena Weit und Simon Ruß haben in Tel Aviv Urlaub gemacht und mussten sich dort bei Fliegeralarm in Sicherheit bringen. Jetzt landeten sie wieder am Flughafen Memmingen. Bild: Felix Ebert

Während sie erzählen, wartet Viktoria Vilher noch immer. Ihr Mann habe in Israel die Sim-Karte verloren, mit der er im deutschen Handynetz telefonieren kann. Deshalb kann sie ihn nicht anrufen und fragen, wo er steckt. Saß er überhaupt im Flieger nach Memmingen? Ihre Augen sehen aus, als hätten sie viel geweint und könnten jetzt keine Tränen mehr herauspressen: „Die beiden vergangenen Tage waren eine Katastrophe.“ Die Sorgen um ihren Mann. Und die schlimmen Nachrichten. Etwa die über einen Freund des Ehepaars. Er war Soldat und wurde am Wochenende bei Kämpfen getötet. Und die Nachricht über die Tochter einer Freundin: Sie sei auf dem Musikfestival in der israelischen Negev-Wüste gewesen, das eines der ersten Ziele der Hamas war. Niemand wisse, ob sie noch lebe, ob sie verschleppt worden sei.

"Die vergangenen Tage waren eine Katastrophe"

Heinz Schirdewahn kommt aus dem Ausgang. Er hatte mit seiner Frau drei Wochen Urlaub in Israel gemacht. Am Samstagmorgen habe es einen „Riesen-Wumms“ gegeben. Freunde, bei denen sie zu Besuch waren, erzählten ihnen, was gerade passiert. Trotz Sirenengeheul und lautem Knallen sei er ruhig geblieben. Er wusste, dass die Gefahr in Tel Aviv nicht so hoch ist wie im Süden des Landes. Und er habe Alarm und Explosionen schon früher einmal in Israel erlebt.

Als er weiterzieht, kommt schließlich auch Yuriy Vilher aus dem Ausgang. Er und seine Frau fallen sich in die Arme. Wenig später sagt er auf unsere Frage, dass am Flughafen Tel Aviv alles gut gegangen sei und es ihm gut gehe. Und er werde selbstverständlich wieder nach Israel fliegen. Denn dort wohne ein Teil seiner Familie.