Flughafen Memmingen: Mehrere Verstöße gegen die Schulpflicht - Eltern angezeigt

Die Grenzpolizei hat am Flughafen Memmingen vier Verstöße gegen die Schulpflicht geahndet.

28.02.2022 | Stand: 12:41 Uhr

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle am vergangenen Freitag. In den frühen Morgenstunden des 25. Februars stellten die Beamten der Grenzpolizei Memmingen demnach insgesamt vier Verstöße gegen die Schulpflicht fest. Im Rahmen der Ausreisekontrollen zu den Flügen nach Kutaisi/Georgien und Pristina/Kosovo trafen sie vier Familien mit Kindern im schulpflichtigen Alter an. Die Familien konnten keine Schulbefreiung vorlegen und eine Rücksprache mit den zuständigen Schulen ergab auch, dass in den vier Fällen keine Schulbefreiungen beantragt worden waren.

Die Grenzpolizei Memmingen appelliert an Eltern mit schulpflichtigen Kindern, sich an die Schulferien zu halten. Die Erziehungsberechtigten erwartet nun eine Anzeige nach dem bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen. Die zuständigen Schulämter setzt die Grenzpolizei Memmingen nun in Kenntnis. Bei den Verstößen handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten, die mit einer Geldbuße geahndet werden können.

