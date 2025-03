Falschparker am Allgäu Airport: Autos stehen tagelang im Halteverbot

Am Donnerstag hat die Grenzpolizei in Memmingerberg mehrere Parkverstöße entdeckt. Die Beamten ließen mehrere Falschparker abschleppen.

Grenzpolizei Memmingen: Fahrzeuge waren teils mehrere Tage falsch geparkt

Die Fahrzeuge sollen laut Polizeiangaben bereits seit mehreren Tagen verbotswidrig im eingeschränkten Halteverbot des Gemeindebereichs im Umfeld des Flughafens abgestellt worden sein. Die kommunale Verkehrsüberwachung hatte diese Parkverstöße bereits beanstandet.

Parkverstöße in Memmingerberg kommen häufig vor

Immer wieder kommt es besonders in der Ferienzeit zu Parkverstößen am Allgäu Airport. Besonders in der Gemeinde Memmingerberg sorgen Falschparker regelmäßig für Ärger. Viele Reisende wollen sich die Parkgebühren am Allgäu Airport sparen und parken dafür im Dorf.

Die Situation ist teilweise so schlimm, dass sogar schon der Flughafen einschreiten muss. Auf der Webseite des Flughafens Memmingen wird ausdrücklich davor gewarnt, in den umliegenden Gemeinden zu parken. Urlauber, die dennoch gegen die Parkverbote verstoßen, müssen teils mit hohen Bußgeldern rechnen, wenn sie zurückkommen.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist der Flughafen Memmingen

Abkürzung : FMM

Betreiber: Flughafen Memmingen GmbH

Terminals: 1

Airlines: Ryanair, Wizz Air, Eurowings, Aegean Airlines, Freebird, Avanti Air, GP Aviation

Passagiere pro Jahr: 3.242.090 (2024)

Eröffnung: 2004

Mitarbeiter: 379 (Stand: Ende 2024)

Fläche: 207 Hektar

Lage: Rund vier Kilometer östlich vom Stadtzentrum Memmingen

Besonderheiten: Höchstgelegener Verkehrsflughafen Deutschlands (633 Meter ü. N.N.)

Homepage: www.memmingen-airport.de