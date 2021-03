Was läuft in Corona-Zeiten am Allgäu Airport in Memmingen?

Während Mitbewerber wegen Corona in Turbulenzen geraten sind, kommt der Flughafen Memmingen vergleichsweise gut durch die Krise - vor allem wegen einer Airline.

Flug W 67790 soll Gewissheit bringen. Angespannt warten Adriatik (28) und Aishe (27) frühmorgens am Allgäu Airport auf den Abflug um 9.10 Uhr. Die Wizz-Air-Maschine soll sie in zwei Stunden nach Pristina, die Hauptstadt ihrer Heimat Kosovo, fliegen. Dort wird das Paar, das in Türkheim in der Gastronomie arbeitet, sehnlichst erwartet. Aishes Vater hatte vor wenigen Tagen eine Herzattacke. „Es geht ihm nicht gut. Wir müssen ihn unbedingt sehen“, sagen die beiden. Mit einem unbeschwerten Urlaub hat ihre Reise nichts zu tun. Der Besuch von Verwandten und Familien steht an erster Stelle. Genau wie bei den meisten anderen Fluggästen, die in eines der drei Flugzeuge vom Typ A320 mit jeweils 180 Sitzplätzen einstiegen.