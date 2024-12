Kleinflugzeug aus dem Allgäu stürzt bei Stuttgart ab - Polizei nennt neue Details

Einen Tag nach dem schweren Unfall am Stuttgarter Flughafen nennt die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion neue Details. Wie berichtet, war am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug aus dem Allgäu in der Nähe des Flughafens Stuttgart abgestürzt.

Demnach war die Maschine in Leutkirch im Westallgäu am Nachmittag gestartet, der Pilot und sein Begleiter stammen aber nicht aus der Region, sondern aus dem Großraum Stuttgart, so Michael Schaal vom Reutlinger Polizeipräsidium.

Laut Polizei wollte der 77-jährige Pilot bei schlechtem Wetter auf dem Stuttgarter Flughafen landen. Dabei brach die Maschine durch den Sicherheitszaun und kam erst einige Meter dahinter zum Stillstand. Die beiden Insassen mussten von Rettungskräften aus dem Flugzeug geborgen werden.

Flugzeug bei Stuttgart abgestürzt: „Glück im Unglück“

Mit Blick auf die auseinandergebrochene und völlig zerstörte Cessna, sagt Schaal: „Die Insassen hatten Glück im Unglück.“ Der 77-jährige Pilot wurde bei dem Unfall leicht verletzt - und konnte bisher nicht vernommen werden. Der 70-jährige zweite Insasse sei bei dem Absturz schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die genaue Unfallursache steht bislang nicht fest. Das Wrack werde bereits seit gestern von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung untersucht (BFU), so Schaal. Die Polizei schätzt den Schaden an der einmotorigen Cessna auf rund 250.000 bis 300.000 Euro. Wie hoch der Schaden auf dem Flughafengelände ausfällt, ist nicht bekannt.

Großeinsatz auf dem Flughafen Stuttgart - Verzögerungen

Der Flugzeugabsturz in Stuttgart hatte einen Großalarm ausgelöst. Laut Polizei waren elf Fahrzeuge und 23 Einsatzkräfte der Flughafenfeuerwehr an dem Rettungseinsatz beteiligt, unterstützt von sieben Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften des Rettungsdienstes.

Für die Dauer des Einsatzes stellte der Flughafen nach eigenen Angaben den Flugbetrieb von etwa 17 bis 18.30 Uhr ein. Es kam zu Verspätungen - mehrere Maschinen mussten umgeleitet werden.