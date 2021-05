Hubert Speiser rettete nach dem Flugzeugunglück am Öschlesee bei Sulzberg die Insassen mit seinem Boot. Eine Augenzeugin lobt die große Hilfsbereitschaft.

10.05.2021 | Stand: 16:59 Uhr

„Das Erschreckende war, dass das Flugzeug schon nach ein, zwei Minuten komplett im Wasser verschwunden war“, so beschreibt Ariane Benninger das, was am frühen Sonntagabend nach dem Absturz der Propellermaschine auf dem Öschlesee geschah.