Hier können Sie im Allgäu bei Flutlicht skifahren und langlaufen

Tagsüber kann ja jeder Skifahren - nachts aber auch. Mehrere Pisten und Loipen im Allgäu versprechen Fahrvergnügen bei Flutlicht. Alle Infos dazu gibt es hier.

10.02.2023 | Stand: 17:23 Uhr

Wo man im Allgäu im Sonnenschein oder bei Schneegestöber Skifahren kann, ist kein Geheimnis. Dass von West- bis Ostallgäu Pisten und Loipen auch in der Dämmerung zum Fahren einladen, ist weniger bekannt.

Lange gearbeitet? Oder erlaubt das Wetter das Pistenvergnügen erst im Dunkeln? Ski laufen am Abend oder nachts können Sie in unserer Region gleich an mehreren Orten. Wir verraten Ihnen die Spots und Zeiten. Und mit etwas Glück glitzert der Schnee im Mondlicht.

Kann man immer nachts fahren, wenn tagsüber geöffnet war?

Nein, ausreichend Schnee ist ein Muss, damit die Flutlichtanlagen eingeschaltet werden. Aber selbst genug Schnee ist keine Garantie. Die meisten Betreiber veröffentlichen täglich, ob abends gefahren werden kann. Die Links finden Sie beim jeweiligen Skigebiet.

Was muss ich beachten, wenn ich zum Nachtskifahren will?

Warme Kleidung ist abends besonders wichtig. Die klare Luft ist ein paar Grad kühler als am Nachmittag. Meist ist der Andrang überschaubar, am Lift geht alles schneller voran und man hat mehr Platz am Berg. Ob sternenklarer Himmel oder Wolkendecke: Vorausschauendes Fahren ist bei den ungewohnten Sichtverhältnissen dennoch unerlässlich.

Flutlichtskifahren im Ostallgäu: Derzeit drei Skigebiete abends geöffnet

Ronsberg: Die Flutlichtpiste im Skigebiet Ronsberg ist 300 Meter lang. Jeden Donnerstag und Freitag kann von 19 bis 21 Uhr Ski gefahren werden. Die Abendkarte kostet 13 Euro für Erwachsene und 10 Euro für Jugendliche. Hier wird bekannt gegeben, ob Liftbetrieb herrscht.

Der Skilift in Ronsberg ist zum Flutlichtskifahren jeden Donnerstag und Freitag geöffnet. Bild: Werner Roth

Nesselwang: Im Skigebiet Nesselwang kann mit der Night-Card an der Alpspitzbahn gefahren werden. Der Flutlichtbetrieb ist bei ausreichend Schnee jeden Tag von 18 bis 21 Uhr. Erwachsene zahlen 25,20 Euro. Tickets für Kinder von sechs bis 16 Jahren kosten 16,50 Euro. Hier kommen Sie direkt zu den Preisen und Öffnungszeiten. Ob der Lift geöffnet ist, steht hier.

Flutlichtskifahren ist auch in Nesselwang möglich. Bild: Ralf Lienert

Pfronten: Wer abends noch Ski fahren möchte, kann das im Skizentrum Pfronten jeden Mittwoch und Freitag von 18 bis 21 Uhr (außerhalb der Ferienzeiten) tun. Für Erwachsene kosten drei Stunden 21 Euro, Jugendliche ab 16 Jahren und Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende zahlen 18 Euro. Kinder von sechs bis 15 Jahren bezahlen 21 Euro. Karten für Kleinkinder kosten fünf Euro. Weitere Infos zu den Preisen und Ermäßigungen finden Sie hier. Ob die Lifte abends laufen, lesen Sie tagesaktuell hier.

Der Breitenberg in Pfronten bietet auch erfahrenen Ski- und Snowboardfahrern einen abwechslungsreichen Pistentag, und auch eine -nacht. Bild: Benedikt Siegert (Archiv)

Abends im Westallgäu Ski fahren und langlaufen - Hier ist das möglich

Karsee (Wangen): Der Skilift bei Wangen hat eine bis zu 800 Meter lange Abfahrt. Im Augenblick reichen die Schneeverhältnisse nicht für den Liftbetrieb. Flutlichtbetrieb ist täglich zwischen 19 und 22 Uhr. Den tagesaktuellen Stand zum Betrieb lesen Sie hier.

Niederwangen (bei Wangen): Die Skatingloipe der Berger Höhe führt als Rundkurs von Niederwangen in Richtung Humbrechts. Eine Runde ist 1,7 Kilometer lang. Die Nachtlichtloipe ist jeden Tag bis 21.30 Uhr beleuchtet. Im Moment liegt zu wenig Schnee, um eine Loipe spuren zu können. Aktuelle Infos zum Loipenzustand finden Sie hier.

Drei Spots zum Flutlichtskifahren im Oberallgäu

Fischen: Direkt am Ortsrand liegen die Stinesser Lifte. Jeden Montag und Mittwoch laufen die Lifte von 17.30 bis 20 Uhr. Die Preise sind nach der Nutzungsdauer gestaffelt: Eine Stunde für Erwachsene kostet neun Euro, für Kinder von sechs bis 16 Jahren fünf Euro. Die Abendkarte kostet zwölf bzw. sieben Euro (13 bzw. acht Euro ohne Allgäu-Walser-Card). Die Betreiber bieten zudem eine Familienkarte an: Pro Familie werden 20 Euro (ein Erwachsener mit einem Kind) bzw. 26 Euro (zwei Erwachsene mit einem Kind) fällig; jedes weitere Kind kostet fünf Euro. Hier kommen Sie zu den aktuellen News.

Auch in Fischen am Stinesser-Lift kann man abends Skifahren. Bild: Felix Ebert

Oberjoch: Zwei Mal in der Woche laden der Idealhanglift und die Iselerbahn zum After-Work-Vergnügen ein. Nachtskilaufkarten für Erwachsene kosten 22 Euro, für Jugendliche 17 Euro und für Kinder bis 16 Jahren 11,50 Euro. Alles zum derzeitigen Betrieb und zu den Liften finden Sie hier.

Oberjoch Skifahren Allgäu Oberallgäu Oberjoch Winter Schnee Skifahren - Grenzwieslift - Skifahrer Ski Piste Sonne Gegenlicht blauer Himmel Skifahrer Urlaub Bild: Ralf Lienert

Missen-Wilhams: Flutlicht am Skilift Thaler Höhe gibt es hier immer freitags von 18 bis 21 Uhr. Einzelkarten für Erwachsene kosten 17 Euro, für Jugendliche 15 Euro und für Kinder von drei bis 15 Jahren 13 Euro. Die tagesaktuellen Infos lesen Sie hier.

Flutlichtskifahren im Kleinwalsertal

Riezlern: Noch drei Termine zum Nachtskilauf finden in diesem Winter in Riezlern statt. Tickets für Erwachsene kosten 16,50 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 11 Euro. Am 22. Februar, 1. März und 8. März von 19 bis 21 Uhr sollen der Kesslerlift Riezlern und der Crystal Ground Snowpark bis in die Nacht hinein öffnen. Als einziger Lift im Kleinwalsertal bietet der Kesslerlift den nächtlichen Fahrspaß in der Hauptsaison jeden Mittwoch an.

(Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Stand: 10. Februar 2023)