Wird jetzt auch noch das Busfahren im Allgäu teurer?

Die hohen Spritpreise haben enorme Auswirkugen auf die Wirtschaft - vom Busunternehmen bis zum Handwerksbetrieb. Auch die Preise für Allgäuer Käse steigen.

19.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wer sein Auto volltankt, überlegt sich jetzt mit Blick auf die Preistafel vielleicht, ob er nicht doch lieber den Bus nimmt. Eine Fahrt mit dem Öffentlichen Nahverkehr könnte im Zweifel billiger sein. Doch die steigenden Preise an den Zapfsäulen machen auch den Busunternehmern zu schaffen. Viele von ihnen müssen die Mehrkosten derzeit allein tragen, sagt Martin Haslach, Geschäftsführer der „Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu“ – kurz „mona“.

Es gebe zwei Arten von Linienverkehren, sagt Haslach. So seien „gemeinwirtschaftliche“ Linien unterwegs, hinter denen ein öffentlicher Auftraggeber stehe. In diesen Fällen würden die Sprit-Mehrkosten meist von der Kommune ausgeglichen. Das sei aber selten: „Die meisten Linien arbeiten eigenwirtschaftlich, das Risiko liegt dann allein beim zuständigen Busunternehmen“, erläutert Haslach.

Zur „mona“ gehören mehrere Verkehrsunternehmen aus Kempten und Umgebung, dem südlichen Oberallgäu und dem Ostallgäu. 3,5 Millionen Kilometer legen die Busse im Jahr zurück. „Zurzeit müssen wir pro 100 Kilometer mit 25 Euro mehr Spritkosten rechnen als noch Ende vergangenen Jahres. Wenn die Preise so bleiben, summiert sich das aufs Jahr gesehen im mona-Gebiet auf knapp eine Million Euro“, rechnet Haslach vor. Sein Fazit: „Es geht an die Existenz.“

"Im schlimmsten Fall droht ein Verkehrskollaps."

Die Busse müssen fahren, die Unternehmen haben eine „Bedienpflicht“. Die Ticketpreise zu erhöhen und die Kosten an die Kunden weiterzugeben, sei nicht so einfach: „Wir müssen uns die Preise bei der Regierung von Schwaben genehmigen lassen. Das ist ein langwieriger Prozess.“ Zudem sei die weitere Entwicklung der Spritpreise unberechenbar. „Im schlimmsten Fall droht ein Verkehrskollaps, was den Öffentlichen Nahverkehr angeht.“

Zunächst müsse man nun einen neuen Tarif erarbeiten, der alle Interessen berücksichtigt: Also unter anderem die der Busunternehmen, die mehr Geld brauchen, und die der Kommunen, die die Preise für den Öffentlichen Nahverkehr möglichst gering halten wollen. „Eigentlich müsste man die Fahrpreise um etwa 20 Prozent erhöhen. Wenn die Kommunen per allgemeiner Vorschrift den Tarif auf heutigem Niveau festschreiben und die Differenz ausgleichen, wäre den Unternehmen geholfen und die Ticketpreise der Fahrgäste blieben gleich“, sagt Haslach. Er hofft, dass wenigstens ein Teil der Kostensteigerung durch neue Kunden kompensiert werden kann. „Da wäre jetzt eine massive Preiserhöhung kontraproduktiv.“ Eine Lösung zu finden, könne bis Sommer dauern.

Höhere Preise auch beim Käse

„Es ist wirklich nicht mehr lustig“, sagt Hubert Dennenmoser, Geschäftsführer der Allgäu Milch Käse eG (Allmikäs) im Oberallgäuer Kimratshofen. 16 Lkw sind für die Molkerei im Einsatz, um Milch abzuholen. „Für den Sprit müssen wir jetzt im Monat 80.000 Euro mehr bezahlen, für den Strom sogar 170.000 Euro.“ Dazu kämen noch immer die Auswirkungen der Corona-Pandemie. „Das alles zieht einen riesigen Rattenschwanz nach sich.“ Laut Dennenmoser bleibt keine andere Möglichkeit, als die Kosten auf die Verbraucher umzulegen: Ab Mai werde deswegen zum Beispiel der Käse teurer. Mit dem Handel habe das Unternehmen eine Preissteigerung von 20 Prozent vereinbart. Der Handel wiederum schlage in der Regel nochmals mehrere Prozent obendrauf. „Es kann aber sein, dass darauf in der jetzigen Situation verzichtet wird.“

Spedition: Kunden zahlen mehr

Etwa 100.000 Euro mehr als noch im Dezember 2021 muss die Spedition Max Müller aus dem Westallgäuer Opfenbach im März für Sprit ausgeben, wenn die Preise so hoch bleiben wie bisher. Die steigenden Kosten werde das Unternehmen ab April auf die Kunden umlegen, sagt Geschäftsführer Walter Müller: „Uns bleibt gar keine andere Möglichkeit und da diskutieren wir auch nicht.“ Schon immer gebe es für die Auftraggeber Ab- oder Zuschläge, je nachdem wie hoch der Dieselpreis ist. Anfang 2020 beispielsweise hätten die Kunden Geld zurückbekommen – jetzt müssen sie tiefer in die Tasche greifen. Laut Müller gibt es allerdings mehrere, die das nicht akzeptieren wollen. „Aber wir sind dazu gezwungen.“ Für die Max Müller Gruppe sind insgesamt über 100 Lastwagen auf den Straßen unterwegs.

Senioren werden weiter versorgt

Beim Waschen helfen, darauf achten, dass Tabletten richtig eingenommen werden, Angehörige unterstützen: Mit vier Autos ist der Arbeiter-Samariter-Bund Kaufbeuren ständig im Einsatz, um über die häusliche Pflege die Versorgung von Senioren zu gewährleisten. „Pro Jahr fahren wir etwa 10.000 Kilometer“, sagt die stellvertretende Pflegedienstleiterin Jessica Albus. „Die Summen, die zurzeit im Monat für Sprit zusammenkommen, sind immens.“ Dennoch werde jetzt nicht versucht, den Senioren die zusätzlichen Kosten in Rechnung zu stellen. Es gebe eine festgelegte Anfahrtspauschale, die von der Pflegekasse oder von der Krankenkasse übernommen werde. „Die Mehrkosten tragen wir aktuell aber selber. Da müssen wir jetzt durch“, sagt Albus. Die Senioren sollten jedenfalls nicht unter der Situation leiden müssen.

Taxifahrer: Tarif anpassen

Vier Fahrzeuge von „Taxi Kurz“ fahren jeden Tag durch Memmingen. Die Mehrkosten wegen der hohen Spritpreise belaufen sich auf 3000 bis 4000 Euro pro Monat, sagt Inhaber Markus Friedrich. „Das können wir nicht einfach auf die Kunden umlegen, weil wir an den Tarif gebunden sind, den die Kommune festlegt.“ Ein neuer Tarif sei beantragt, die Bearbeitung dauere aber in der Regel drei bis sechs Monate. Auch der Stadtrat müsse zustimmen. „Wir hoffen, dass die Preisanpassung aufgrund der Situation vielleicht etwas beschleunigt wird“, sagt Friedrich. So lange müsse das Taxiunternehmen „in den sauren Apfel beißen“ und die Mehrkosten allein tragen. Denn die Autos stehen zu lassen, sei auch nicht sinnvoll. Jetzt werde noch mehr als bisher darauf geachtet, die Taxen optimal einzusetzen und spritsparend zu fahren.

Kostenexplosion für das Handwerk

„Das ist eine Kostenexplosion, mit der niemand kalkuliert hat“, sagt Schwabens Handwerkspräsident Hans-Peter Rauch (Waltenhofen/Oberallgäu). Es treffe jeden Handwerker: Vom Bäcker, der Waren ausliefert, über den Monteur, der zum Kundendienst fährt, bis zum Maurer, der auf die Baustelle muss. „Es liegt in der Genetik der Handwerker, erst einmal abzuwarten und zu schauen, ob es auch ohne eine Preiserhöhung geht“, sagt Rauch. Nun sei die Lage aber für viele „dramatisch“, nicht nur wegen der Spritkosten. Auch Energie- und Rohstoffpreise kletterten immer weiter nach oben. Rauch sieht zwei Varianten: Entweder die Handwerker machen ihre Waren teurer oder sie erhöhen die Spritpauschale beziehungsweise führen eine solche ein. Rauch weiß beispielsweise von einem Bäcker, der jetzt pro Lieferung einen Euro verlangt.

