„Die Müllberge der Gäste sind bei uns ein Riesenthema“ - Wie Lebensmittel im Allgäu gerettet werden

Das Projekt "Marlene" zwischen Allgäu und Tirol soll essbare Abfälle reduzieren. Dabei sollen auch Urlauber für das Thema sensibilisiert werden.

22.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Heimfahrt steht an, die Koffer sind gepackt. Doch wohin mit dem restlichen Brot oder dem Stück Käse? Oftmals werfen die Urlauber die Lebensmittel in den Müll. Das erzählt Angelika Soyer vom Verein „Mir Allgäuer“ – Urlaub auf dem Bauernhof. „Die Müllberge der Gäste sind bei uns ein Riesenthema“, sagt Soyer. Deshalb hat der Verein sich dem Projekt „Marlene“ angeschlossen. „Marlene“ ist die Abkürzung für den etwas sperrigen Titel „Maßnahmen zur Reduzierung von Lebensmittelabfall durch Netzwerkbildung“.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom Zweckverband Abfallwirtschaft Kempten und der Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH. Über eine Vielzahl an unterschiedlichen Maßnahmen wollen die Beteiligten erreichen, dass im Allgäu und in Tirol weniger Lebensmittel in der Tonne landen. Unter anderem setzten sie bei den Urlaubern an.

Über das Interreg-Projekt wurden professionelle Flyer und Aufsteller gedruckt. Die finden Touristen beispielsweise, wenn sie den Kühlschrank in der Ferienwohnung öffnen. „Haben Sie Lebensmittel übrig?“, ist da auf einem Schild zu lesen. Leute können sich dann an ihre Gastgeberinnen wenden. Soyer bietet zum Beispiel an, die Lebensmittel zur Tierfütterung mitzunehmen. „Das macht den Gästen auch Spaß und die Kinder lernen was dabei.“

Im Urlaub weniger Müll produzieren: So können Touristen im Allgäu Lebensmittel retten

An der Rezeption habe sie außerdem eine rote Kiste, in der unverderbliche Lebensmittel landen. Dort könnten sich zum Beispiel die nächsten Gäste wieder bedienen. Seitdem sie die Aufsteller hat, finde Soyer nach Abreise der Urlauber deutlich weniger Essen im Müll.

Im Rahmen des Projekts „Marlene“ sind außerdem neue Gruppen entstanden, die Lebensmittel retten und an Bürgerinnen weiter verteilen. So gibt es nun zum Beispiel in Altusried, Dietmannsried, Lindenberg, Immenstadt, Blaichach und Oberstdorf diese sogenannten Foodsharing-Angebote. Weitere sind in Planung. Partner des Netzwerks ist außerdem die Allgäuer Lebensmittelkette Feneberg. Waren, die in den Filialen nicht mehr verkauft werden können, landen nun bei den Foodsharern und können von Bürgern kostenlos abgeholt werden. (Lesen Sie auch das Tagebuch der Familie Wagner, die sich ein Jahr lang (fast) nur von Allgäuer Produkten ernähren wollen)

Projekt "Marlene" schafft mehr Foodsharing-Angebote in Kempten

Lesen Sie auch

Foodsaving Foodsharing Lindenberg: 1,5 Tonnen Lebensmittel gerettet

So zum Beispiel beim „Fair-Teiler“ in Kempten. Die Ehrenamtlichen sind dort schon seit 2013 aktiv. Seit Beginn des Projekts „Marlene“ wird laut Leiter Manfred Bauerfeind aber deutlich mehr Ware abgegeben. Das Problem dabei: Es mangelt noch an Abholern. „Wer bei uns Essen holt, ist völlig egal. Da braucht sich niemand schämen“, beteuert Bauerfeind. Es gehe nur darum, Lebensmittel zu retten.

„Jeder kann beitragen und etwas Gutes tun“, sagt Projektleiter Wolfgang Kolenda. Über Aktionswochen, Schulprojekte und Broschüren sollen Bürger für das Thema Lebensmittelverschwendung sensibilisiert werden. Im April läuft das Projekt aus. Die Initiativen, die durch „Marlene“ angestoßen wurden, gehen aber weiter. „Das ist uns die größte Freude.“

Lesen Sie auch: Allgäuer Spezialitäten: Das hat es mit Weißlacker, Seele und Co. auf sich