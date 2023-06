In einem echten Football-Krimi gewinnen die Allgäu Comets gegen die Adler Berlin überlegen mit 31:17. Für Trainer Dr. Mike Romans gab's eine Überraschung.

25.06.2023 | Stand: 07:54 Uhr

Unter den Augen des langjährigen Trainers Dr. Mike Romans setzten sich die Allgäuer klar durch und bleiben damit an der Spitze der German Football Liga GFL.

Romans wurde in der Halbzeitpause zum Ehrenmitglied ernannt. An seiner Seite standen die Spieler, mit denen er vor 40 Jahren Football in Kempten startete.