Fünf Fotografen aus dem Allgäu, die Sie kennen sollten

Fotografieren ist nicht gleich fotografieren. Diese Fotografen aus dem Allgäu sollten sie sich einmal ansehen.

11.10.2023 | Stand: 07:17 Uhr

Wo die Landschaft besonders schön ist, ist es nur logisch, dass es auch Fotografen gibt. Denn die vielen traumhaften Foto-Motive im Allgäu wollen ja auch eingefangen werden. Doch auch wenn die Landschaftsfotografie für viele den Anfang bildet, hat es so manch ein Fotograf aus dem Allgäu mit seiner Arbeit weit gebracht. Wir stellen fünf Fotografen aus dem Allgäu vor, die man kennen sollte.

1. Alexander Fuchs

Die Fotografie belgeitet Alexander Fuchs nach eigener Aussage schon seit seinem Jugendalter. Durch seine Liebe für den Bergsport sind die Berge auch zum Schwerpunkt seiner Arbeit geworden. Auf seiner Instagram Seite zeigt er neben Landschaftsbildern auch Portraits von Sportlern und Einheimischen. Mit seinen kunstvollen Landschaftsbildern und den menschlichen Porträts begeistert Fuchs mittlerweile über 23.000 Follower auf Instagram.

2. Marcel Siebert

Marcel Siebert kommt aus Kempten und begeistert mit seinen Fotos aus der ganzen Welt mittlerweile über 950.000 Menschen auf Instagram. Für seine Bilder nutzt er oftmals eine Drohne, mit der er Orte noch einmal von einer ganz anderen Seite beleuchtet. Siebert schafft besonders stimmungsvolle Bilder. Die meisten davon entstehen in der Natur, etwa beim Wandern und vor allem beim Reisen. So hat seine Fotografie Siebert schon in viele Winkel der Welt geführt, wie etwa Island, Finland, Mauritius, Lappland, Madeira. Der Allgäuer Fotokünstler bereist aber vorwiegend europäische Länder.

3. Christoph Jorda

Der gebürtige Kaufbeurer Christoph Jorda arbeitet seit 2005 als Fotograf. Neben Action und Sportfotografie dokumentiert er auf seinen Reisen mit Hilfsorganisationen - unter anderem mit der Kaufbeurer Organisation Humedica - die Lage in Krisengebieten. Damit zeigen seine Bilder sowohl die Schicksale als auch die Glücksmomente von Menschen auf der ganzen Welt.

Bilder von Jorda erschienen schon in der "Zeit", im "Stern", in der "Süddeutschen Zeitung". Er fotografierte ebenso schon für National Geographic und gewann bereits drei Mal den Preis für das beste PR-Porträt Deutschland (2016,2017 und 2018).

Moussa ist gezeichnet von der brennenden Sonne in Syrien und im Libanon. Er leidet unter einer schweren Sonnenallergie. Trotzdem ist er "wahnsinnig lebensfroh". Bild: Christoph Jorda

4. Manuel Nieberle

Manuel Nieberle fotografiert hauptsächlich Portraits und Covers für große deutsche Magazine. Dabei wirkt sein Stil sehr natürlich und gibt jedem Bild doch eine persönliche Note. Die oftmals entkräfteten Farben lassen die Motive ohne Ablenkung für sich sprechen. Vor der Linse hatte Nieberle dadurch auch schon den ein oder anderen Promi, wie hier zum Beispiel den Rapper Rin, der zu den einflussreichsten Deutschrappern zählt und für bekannte Songs wie "Dior 2001" schon Gold- und Platin-Schallplatten gewonnen hat.

5. Laurent Noichl

Deutlich öfter arbeitet der aus dem Allgäu stammende Fotograf Laurent Noichl mit Prominenten und Musikern und Musikerinnen zusammen. Auf dem Instagram-Profil des Exil-Allgäuers, wo er Auszüge aus seinen Arbeiten veröffentlicht, tummelt sich das Who-is-Who der deutschen Musikszene: die Rapper von K.I.Z, Bill Kaulitz, Ski Aggu, H.P. Baxxter, Domiziana, Raf Camora und viele mehr. Knapp 11.000 Leute folgen dem Allgäuer Künstler auf der Plattform.

Auch den chinesischen Regierungskritiker und Exil-Künstler Ai Wei Wei hat Noichl schon porträtiert. Der ehemalige Praktikant der Allgäuer Zeitung, der heute in Berlin lebt, fotografierte auch schon auf der New York Fashion Week.

