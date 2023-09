Firma aus Kempten stattet über 50 Gebäude des Freistaats mit Anlagen aus

Das Kemptener Unternehmen RMPV hat vom Freistaat den Auftrag bekommen, über 50 Gebäude des Landes mit Fotovoltaik auszustatten. So funktioniert das Ganze.

28.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Drei Männer aus Kempten haben den Auftrag des Freistaates Bayern erhalten: Sie werden in den nächsten zwei Jahren 53 Gebäude des Landes mit Fotovoltaik ausstatten. 31 davon in Schwaben, darunter die Polizeiinspektion Immenstadt, das Finanzamt in Kaufbeuren und das Gymnasium in Hohenschwangau. Die anderen 22 liegen in Oberbayern.

Am Ende werden es 10.500 Module sein, die die Kemptener Firma RMPV montiert haben wird. Lange rechnen müssen Roman Miller (34) und Nikolas Löwenthal (39), die das Unternehmen mit Manuel Renn (28) leiten, nicht: Mit der Leistung aller Anlagen zusammen (4,3 Megawatt-Peak) können 1500 Vier-Personen-Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgt werden.

Kemptener Firma stattet staatliche Gebäude mit Fotovoltaik aus

Für dieses Projekt hatte sich das Unternehmen beworben – und schließlich vom Freistaat den Zuschlag erhalten. Mit Fotovoltaik kennt sich die Firma aus: Sie hat sich darauf spezialisiert, vor allem Industrie- und Gewerbegebäude mit solchen Modulen auszustatten. Also große Flächen. Und weil das Unternehmen Erfahrung damit hat, hat es sich zum Ziel gesetzt, die 53 Gebäude in einem Jahr zu bestücken. Die offizielle Frist des Freistaates beträgt zwei Jahre.

Bayern hat sich vorgenommen, auf allen geeigneten der knapp 11.000 staatlichen Gebäude Fotovoltaik zu installieren. Das 53-Dächer-Projekt ist Teil dieses Plans. Es funktioniert so: Das Kemptener Unternehmen pachtet für 20 Jahre die 53 Dächer vom Land. Wie viel Pacht es dafür zahlt, wollen Miller und Löwenthal nicht verraten. Dann errichtet RMPV die Anlagen darauf, der Strom wird ins öffentliche Netz gespeist und das Unternehmen erhält das Geld dafür vom zuständigen Energieunternehmen.

Fotovoltaik: Technik soll 20 Jahre pannenfrei überstehen

Da RMPV keine eigenen Mitarbeiter hat, die die Module und Technik installieren können, beauftragt die Firma Unternehmen aus der Region damit. Macht sich das Trio keine Sorgen, dass es seinen Zeitplan nicht einhalten kann, weil Module und anderes Material nicht geliefert werden können? Teilweise dauerte es in der jüngeren Vergangenheit einige Monate, bis die Technik zur Verfügung stand. Roman Miller und Nikolas Löwenthal bleiben bei dieser Frage entspannt. Denn sie haben bereits alles auf Lager. Zum Beispiel die dafür nötigen 391 Kilometer Kabel. Und weil wir wieder bei Zahlen sind: Durch alle Module zusammen werden pro Jahr 1935 Tonnen CO2 eingespart. Würde man 155.000 Buchen pflanzen, hätte das den gleichen Effekt.

Die Technik wie die Wechselrichter haben die Kemptener teilweise mitentwickelt. Die müsse qualitativ hochwertig sein, immerhin solle sie die nächsten 20 Jahre möglichst pannenfrei überstehen. Und wenn doch mal ein Modul ausfällt, kommt weitere Technik zum Einsatz: Sie zeigt, wo es einen Defekt gibt, dann kann RMPV schnell eingreifen.