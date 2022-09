Tödliches Unglück in der Starzlachklamm: "Ein Wahnsinn ist das"

Nach dem Unglück in der Starzlachklamm fragt Redaktionsleiter Uli Hagemeier: "Was bringt Menschen dazu, sich von einer Felskante zu stürzen?"

09.09.2022 | Stand: 12:20 Uhr

Am vergangenen Wochenende sind mehrere Menschen in der Starzlachklamm verunglückt; eine junge Frau ist leider gestorben, als das Wasser in der engen Schlucht stieg. Ich weise niemandem eine Schuld für das Geschehen zu, was zu klären ist, werden Ermittler klären. Aber ich frage mich, warum immer mehr Menschen sich ganz bewusst in Situationen begeben, die gefährlich sind.

Als das Unglück passierte, sollen etwa 60 Frauen und Männer zum Canyoning in der Klamm gewesen sein. Dabei stürzt man sich zum Beispiel mit Neoprenanzug und Helm von einem Gumpen in den nächsten. Die Guides, die diese Touren leiten, brauchen keinen Nachweis ihrer Qualifikation – und das in einem Land, in dem man zur ordnungsgemäßen Benutzung eines Mofas einen Führerschein benötigt und zum Servieren von Currywurst mit Pommes ein Gesundheitszeugnis.

Warum begeben sich Menschen im Allgäu mit Absicht in Gefahr?

Was bringt Menschen, die es nicht können, dazu, sich von einer Felskante zu stürzen? Ist es ein gefühlter gesellschaftlicher Druck, auch coole Bilder auf Instagram und Facebook zu posten? Oder ist es eher eine egoistische Motivation durch den Adrenalin-Kick, der dazu verleitet, die gesunde Angst zu überwinden und Dinge zu tun, die gefährlich und für Ungeübte deshalb ziemlich bescheuert sind?

Das Phänomen geht natürlich über das Canyoning hinaus, die Frage lautet: Warum meinen selbst Untrainierte, jeden Winkel der Alpen bevölkern zu müssen? Wir sprechen so viel über gesellschaftliche Verantwortung, auch über den schonenden Umgang mit Ressourcen und mit unserer Natur, aber wenn es um den Kick oder den Klick geht, unterdrücken immer mehr Menschen natürliche Verhaltensweisen und überschätzen ihr Können – übrigens nicht nur Touristen, denen wir genau das gern vorwerfen.

Und wenn es dann schief geht, müssen rund um die Uhr die Ehrenamtler von der Bergwacht helfen. Ein Wahnsinn ist das. Lesen Sie dazu auch: Verletzte Wanderer, erschöpfte Mountainbiker: Bergwacht Füssen "gefordert wie nie"

