Frau stürzt auf Schlauchboot – Flaggenstock bohrt sich in ihren Brustkorb

Eine Schweizerin stürzte am Sonntagabend auf einem Schlauchboot auf dem Bodensee und fiel dabei auf einen Flaggenstock. Dieser bohrte sich in ihren Brustkorb.

14.08.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Ein schrecklicher Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf dem Bodensee vor Immenstaad. Eine 62-jährige Schweizerin wollte von einem Schlauchboot in ein anderes steigen. Dabei stürzte sie und fiel nach Angaben der Polizei auf einen Flaggenstock aus Metall am Heck des Bootes. Dieser bohrte sich unter der Achsel in ihren Brustkorb.

Bodensee: Frau stürzt auf Schlauchboot -Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Notarzt, der mit einem Rettungshubschrauber zum Unfallort geflogen worden war, versorgte die 62-Jährige an Bord. Die freiwillige Feuerwehr Immenstaad, die am Anleger auf das Boot wartet, durchtrennte den Flaggenstock. Die verletzte Frau wurde anschließend mitsamt dem Gegenstand zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen sperrte währenddessen die Wasserfläche rund um den Anleger und überwachte die Rettungsmaßnahmen.

Lesen Sie auch:

Mitarbeiter der Bregenzer Festspiele retten zehn Menschen aus dem Bodensee