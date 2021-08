Eine 84-jährige Frau aus Seltmans bei Weitnau im Oberallgäu wird vermisst. Laut Polizei leidet sie an frotgeschrittener Demenz und dürfte orientierungslos sein.

10.08.2021 | Stand: 22:01 Uhr

Seit Dienstagabend wird die 84-jährige Karin Irmgard Wenzel aus einem Seniorenheim in Seltmans bei Weitnau ( Oberallgäu) vermisst. Die Frau befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage, berichtet die Polizei. Es sei davon auszugehen, dass sie sich örtlich nicht orientieren kann, da sie an fortgeschrittener Demenz leidet.

Polizei sucht nach 84-Jähriger aus Seltmans

Die Vermisste wird als etwa 160 cm groß, von schlanker Statur und mit kurzen, grau-braunen Haaren beschrieben. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens einen hellblauen Pullover, eine braune Stoffhose und Treckingsandalen.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer die Frau gesehen hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Kempten unter 0831/99090 melden.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäue erhalten Sie hier.