Freedom-Day in Bregenz: „180-Grad-Wende über Nacht“

In Österreich gelten kaum noch Corona-Regeln. Einheimische und Urlauber freuen sich über Lockerungen, für Lebensmittelhändler bringen sie Schwierigkeiten.

06.03.2022 | Stand: 18:30 Uhr

„Corona war noch da – bis gestern“: So beschreibt Nicole Weiß die jüngsten Lockerungen in Österreich. Die 46-Jährige aus Nagold (Baden-Württemberg) ist über das Wochenende in Bregenz zu Besuch. Seit Samstag gilt ein Großteil der bisherigen Corona-Regeln im Nachbarland nicht mehr. Die Maskenpflicht ist bis auf wenige Ausnahmen ausgesetzt, Sperrstunde und Besucherobergrenzen bei Veranstaltungen entfallen. Und das, obwohl die Corona-Ampel im gesamten Land auf rot steht. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Vorarlberg am Sonntag bei 2504. Wie kommen die Lockerungen bei den Menschen an? Wir haben uns in Bregenz umgehört.