Immer mehr Freibäder im Allgäu reduzieren die Öffnungszeiten - das steckt dahinter

Bald starten die Saison in Allgäuer Freibädern. Doch etliche haben zu kämpfen, müssen Öffnungszeiten anpassen. Die Lage in Kempten, Sonthofen oder Kaufbeuren.

05.05.2023 | Stand: 06:48 Uhr

Viel Sonne und milde Temperaturen: Die vergangenen Tage haben einen Vorgeschmack auf den Sommer gegeben. Nicht mehr lange, und die ersten Freibäder in der Region starten in die Saison. Doch es gibt einen Haken: Fast überall fehlt Personal. Im vergangenen Jahr beispielsweise musste der Jordan-Badepark in Kaufbeuren trotz besten Wetters zeitweise schließen, weil ein Schwimmmeister ausgefallen war. Und heuer?

Insgesamt fünf Bademeister, offiziell Fachangestellte für Bäderbetriebe, wären für einen regulären Betrieb der beiden Freibäder in Kaufbeuren nötig, sagt Wirtschaftsreferentin Caroline Moser. Aktuell gebe es aber nur vier. Das hat Konsequenzen: Um erneute Schließungen zu vermeiden, hat die Stadt die Öffnungszeiten der Bäder verkürzt. Statt wie früher um 9 Uhr öffnen sie dieses Jahr unter der Woche erst um 11 Uhr. Nur so könne sichergestellt werden, dass genug Personal da ist, ohne dass die gesetzlichen Arbeitszeitregelungen überschritten werden. Die Fachangestellten sorgen für die Sicherheit: Sie beaufsichtigen und betreuen laut Moser die Badegäste, überwachen die technischen Anlagen sowie die Wasserqualität. Zudem obliegt ihnen die Kassenaufsicht. Doch wie kann das Personalproblem gelöst werden? „Wir bilden selbst aus und nutzen verschiedene Medien und Formate zur Akquise neuer Mitarbeiter“, sagt Moser. Im Jordan-Badepark soll die Saison im Juni beginnen, in Neugablonz schon Mitte Mai.

Freibad in Kempten: Pause nach dem Frühschwimmen

Das Freibad in Kempten will, je nach Wetterlage, Mitte oder Ende Mai seine Pforten öffnen. Doch auch hier werden die Öffnungszeiten eingeschränkt, sagt Betriebsleiterin Natascha Niebauer. Von 7 bis 8 Uhr soll es eine Frühschwimmerstunde geben, ab 11 Uhr ist das Freibad dann regulär geöffnet.

In Kempten sind es vor allem Rettungsschwimmer, die fehlen. Diese haben nicht nur Aufsichtsdienst an den Becken, sondern helfen auch bei der Vor- und Nachbereitung. Dazu zählt beispielsweise der Check von Rutschen und Spielplätzen, sagt Niebauer. „Dafür braucht man keine spezielle Ausbildung. Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein und das Rettungsschwimm-Abzeichen in Silber vorweisen – das kann aber auch bei uns im Haus abgelegt werden.“

Niebauer hofft, dass die Personalprobleme nicht zu vorübergehenden Schließungen führen. „Eine Garantie gibt es natürlich nie, aber bisher haben wir es noch jedes Jahr geschafft, das Bad offen zu halten.“

In Sonthofen ist es noch fraglich, ob die Freizeitanlage Altstädten überhaupt wie geplant am 26. Mai öffnen kann. Für den Betrieb bräuchte man laut Stadtverwaltung zwei, besser noch drei Personen für die Badeaufsicht – darunter einen Fachangestellten für Bäderbetriebe. Diese Stelle ist allerdings aktuell noch nicht besetzt. Die Suche laufe auf Hochtouren, beispielsweise über Jobportale und Social-Media-Kanäle. „Rein rechtlich ist eine Öffnung des Bades auf eigene Gefahr nicht möglich“, sagt eine Sprecherin der Stadt.

Bürger helfen bei den Vorbereitungen für das Freibad in Röthenbach

Im Freibad in Röthenbach (Kreis Lindau) können die Gäste voraussichtlich ab dem 18. Mai baden. Wegen der schwierigen finanziellen Lage der Gemeinde packen dort seit drei Jahren die Bürger mit an und helfen bei den Vorbereitungen. So auch heuer: „Die Grundreinigung und die Gartenarbeiten sind schon passiert, jetzt müssen wir zum Beispiel noch den Spielplatz herrichten und die Duschen säubern“, sagt Leiter Hubert Kirchmann. 100 bis 120 Arbeitsstunden kämen so jährlich zusammen. Das Personal für das Bad sei vollständig. Kritisch sei die Suche nach einem Betreiber für den Kiosk gewesen. Doch auch der sei mittlerweile gefunden.

