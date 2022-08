Allgäuer Freilichtbühne startet am Freitag in die Konzert-Wochen

Die Freilichtspiele sind vorbei, doch auf der Bühne in Altusried ist in den kommenden Wochen trotzdem Einiges geboten. Die Veranstaltungen 2022 im Überblick.

23.08.2022 | Stand: 12:18 Uhr

Noch bis vor wenigen Tagen füllten die Schauspieler des Freilichtspiels "Schiller & der bayerische Hiasl - Wir Räuber" die Bühne, nun ist das Freilichtspiel 2022 offiziell vorbei. Doch auf der Bühne geht es weiter - mit einer Reihe von Konzerten. Diese Veranstaltungen stehen in den kommenden Wochen in Altusried an. Unter anderem spielen auf der Freilichtbühne:

Rainhard Fendrich

The BossHoss

Santiano

Kastelruther Spatzen

Spider Murphy Gang und Münchner Freiheit

Rainhard Fendrich wird am 26. August auf der Freilichtbühne auftreten. Er wird dort unter anderem Lieder aus seinem neuen Album "Starkregen" spielen. Beginn ist um 19 Uhr, es sind noch Rest-Karten verfügbar.

Bereits einen Tag später findet das große "Egerländer Open Air" statt: Ernst Hutter und seine Musiker spielen, außerdem treten die Musikkapelle Markt Rettenbach, die "Muhsikanten" und die Blaskapelle Ceska auf. Das Konzert beginnt um 17.30 Uhr.

Den Abschluss des kommenden Wochenendes bilden The BossHoss: Sie werden unter anderem Lieder aus ihrem achten Album "Black is beautiful" spielen. Die Band um die beiden "The Voice"-Coaches startet mit ihrem Programm um 19 Uhr.

Deutschsprachige Musik gibt es am Montag, 29. August: Johannes Oerding singt ebenfalls Stücke aus einem neueren Album. "Konturen" ist im November erschienen. Start ist um 20 Uhr, auch hier gibt es noch einige Karten.

Santiano auf der Freilichtbühne Altusried: Beginn und Karten

Am 31. August treten Santiano auf der Freilichtbühne auf: Die Band, die für ihre Seemannslieder bekannt ist, spielt ab 20 Uhr in Altusried. Die Musiker können auf fünf #1-Alben in Folge und über vier Millionen verkaufte Alben zurückblicken. Wer Karten will, muss schnell sein: Das Konzert ist nahezu ausverkauft.

Ihren Hit "Ham Kummst" kennen wohl die meisten: Am 1. September singen "Seiler und Speer" auf der Freilichtbühne. Auch sie wollen ihr aktuelles Studioalbum live vorstellen. Beginn ist um 19 Uhr, es gibt noch Karten.

Auch hier werden sich viele Fans freuen: Die Kastelruther Spatzen singen am 2. September in Altusried. Die Südtiroler Musiker werden ihre beliebten Schlager-Hits ab 19.30 Uhr spielen. Noch gibt es Tickets.

Zwei Münchner Kult-Bands kommen am 4. September ins Allgäu: Die "Spider Murphy Gang" und die "Münchner Freiheit" präsentieren ihre größten Hits. Start ist um 19 Uhr.

